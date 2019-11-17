Türk tiyatrosu efsanesini kaybetti!

İki yıldır evinde tedavi gören Yıldız Kenter, iki gündür akciğer rahatsızlığı nedeniyle tedavi gördüğü yoğun bakımda hayatını kaybetti.

Türk tiyatrosu denince akla gelen ilk isimler arasında yer alan, binlerce tiyatro oyununda oyuncu ve yönetmen olarak emeği bulunan, pek çok filmde rol alan, 3 kez Altın Portakal'a layık görülen, dünya sahnelerine defalarca çıkan, yüzlerce oyuncu yetiştiren bir öğretmen de olan Yıldız Kenter, Cumhuriyet tiyatrosunda 'oyuncuların oyuncusu', 'hocaların hocasıydı'.

Kendisi gibi tiyatrocu olan eşi Şükran Güngör'ü 2002'de, kardeşi Müşfik Kenter'i 2012'de kaybeden Yıldız Kenter, kardeşiyle birlikte kurduğu Kenter Tiyatrosu'yla bu sanatı tüm ülkeye sevdirdi. Devlet Sanatçısı ve UNICEF Türkiye İyi Niyet Elçisi ünvanları da vardı.

Yıldız Kenter kimdir?

11 Ekim 1928 tarihinde İstanbul'da dünyaya geldi. Asıl adı Ayşe Yıldız'dır. Annesi İngiliz Olga Cynthia Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldıktan sonra adını Nadide Kenter olarak değiştirmiştir, babası Türk diplomatı Ahmet Naci Kenter'dir.

Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümünü sınıf atlayarak bitirdi. 11 yıl Ankara Devlet Tiyatrosunda çalıştı. Rockefeller bursu kazanarak, American Theatre Wing, Neighbourhood Play House ve Actor’s Studio’da oyunculuk ve oyunculuk öğretiminde yeni teknikler üzerine çalışmalar yaptı. Ankara Devlet Konservatuvarı'na hoca olarak atandı.

1959'da Devlet Tiyatrosu’ndan ayrıldı. Muhsin Ertuğrul ile bir yıl çalıştı. Kardeşi Müşfik Kenter ve eşi Şükran Güngör ile Kent Oyuncuları Topluluğunu kurdu. Daha sonraki yıllarda sürekli olarak ABD ve Birleşik Krallık'ta "Değişen Eğitim Metotları" ve "Oyunculuk Metotları" üzerine çalışmalar yaptı.

1962’de tiyatro hizmetlerinden ötürü “Yılın Kadını” seçildi. 1968’de İstanbul’da Kenter Tiyatrosunun binasının inşaatını tamamladı. Sinema oyuncusu olarak üç kez “Altın Portakal” ödülüne layık görüldü. Sovyetler Birliği, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Almanya, Hollanda, Danimarka, Kanada, Yugoslavya ve Kıbrıs’ta İngilizce ve Türkçe oyunlar sergiledi.

100’ün üstünde oyun oynadı. 100’e yakın oyun sergiledi. Shakespeare, Çehov, Brecht, Inoesco, Pinter, Albee, Tennessee Williams, Alan Ayckbourn, Arthur Miller, Brian Freil, Neil Simon, Athol Fugard, Sergey Kokovkin gibi pek çok yazarların yanı sıra Melih Cevdet Anday, Necati Cumalı, Güner Sümer, Adalet Ağaoğlu, Zeki Özturanlı, Güngör Dilmen, Muzaffer İzgü gibi pek çok Türk yazarının oyunlarını da sahneye koydu, oynadı.

1984'te Roma’daki İtalyan Kültür Birliğince “Adalaide Ristori” ödülüne layık görüldü.

1989 yılında, Korsika - Bastia Film Festivalinde “Hanım” filmindeki rolüyle “En İyi Kadın Oyuncu” ödülünü aldı.

1991 yılında tiyatro sanatına hizmetlerinden ötürü Uluslararası Lions Kulübünün “The Melvin Jones” ile ödüllendirildi. İki kez Ulvi Uraz “En İyi Kadın Oyuncu”, üç kez de aynı dalda Avni Dilligil ödülüne laik görüldü.

1994'te “Konken Partisi” oyunundaki Fonsla rolü ile “Olağanüstü Yorum” ödülünü aldı. Finlandiya Dünya Kadın Kuruluşu tarafından yüzyılın en başarılı yüz kadınından biri olarak onurlandırıldı. 1995'te Kültür Bakanlığınca, tiyatro sanatına katkılarından ötürü “Onur” ödülüne layık gördü. Profesör Kenter’e aynı yıl tiyatro sanatına katkılarından dolayı “Mevlana Kardeşlik ve Barış Ödülü” verildi.

1996’da Magazin Gazetecileri Derneği tarafından Ramiz ile Jülide’deki Jülide rolü için “En İyi Kadın Oyuncu” ödülü verildi. 19 Mayıs 1997'de Uluslararası İstanbul Festivali tarafından ömür boyu Tiyatro Sanatına katkısından dolayı verilen onur ödülü Yıldız Kenter’e Dame Diana Rigg tarafından takdim edildi.

1998’de Ankara Sanat Kurumu “Yılın Kadın Sanatçısı” ödülü, 1998 Muhsin Ertuğrul yaşam boyu tiyatro sanatına katkılarından dolayı onur ödülü, 1998 Cumhurbaşkanlığı Büyük Kültür ve Sanat Ödülü, “Martı” adlı oyunda Madam Arcadina rolüyle 1999, Afife Tiyatro Ödülleri - En İyi Kadın Oyuncu ödülü aldı.

Rol Aldığı Tiyatro Oyunları:

2007 – Ben Anadolu : Güngör Dilmen – Kent Oyuncuları

2006 – Anna Karenina : Tolstoy/Helen Edmundson – Kent Oyuncuları

2005 – Gece Mevsimi : Rebecca Linkievicz – Kent Oyuncuları

2004 – Oscar ve Pembeli Meleği : Eric Emmanuel Schmitt – Kent Oyuncuları

2002 – Sırça Kümes : Tennessee Williams – Kent Oyuncuları

2001 – Hep Aşk Vardı : Yıldız Kenter – Kent Oyuncuları

2000 – Nükte : Marget Edson – Kent Oyuncuları

1998 – Martı : Anton Çehov – Kent Oyuncuları

1990 – Harold ve Maude : Colin Higgıns – Kent Oyuncuları

1969 – Salıncakta iki kişi : William Gibson – Ankara Devlet Tiyatrosu

1959 – Hamlet : William Shakespeare – İstanbul Şehir Tiyatrosu

1958 – Öfke : John Osborne – Ankara Devlet Tiyatrosu

1957 – Ümitsiz Saatler : Joseph Hayes – Ankara Devlet Tiyatrosu

1957 – Çöl Faresi : Ladislas Fodor – Ankara Devlet Tiyatrosu

1956 – Yağmurcu : N. Richard Nash – Ankara Devlet Tiyatrosu

1956 – Misafir (oyun) : Fritz Schweiger – Ankara Devlet Tiyatrosu

1956 – Finten : Abdülhak Hamit Tarhan – Ankara Devlet Tiyatrosu

1954 – Tanrılar ve İnsanlar (Gılgameş) : Orhan Asena – Ankara Devlet Tiyatrosu

1954 – Maria Stuart : Friedrich Schiller – Ankara Devlet Tiyatrosu

1954 – Şatoya Davet : Jean Anouilh – Ankara Devlet Tiyatrosu

1954 – 1957 – Onunikinci Gece : William Shakespeare – Ankara Devlet Tiyatrosu

1953 – Lady Frederick : W. Somerset Maugham – Ankara Devlet Tiyatrosu

1953 – Gelin (oyun) : Emile ZolaMarcelle Maurette – Ankara Devlet Tiyatrosu

1952 – Yanlış Yanlış Üstüne : Oliver Goldsmith – Ankara Devlet Tiyatrosu

1952 – Sahne Dışındaki Oyun : Refik Ahmet Sevengi – Ankara Devlet Tiyatrosu

1952 – Ölü Kraliçe : Henry de Montherlant – Ankara Devlet Tiyatrosu

1952 – Fatih (oyun) : Nazım kurşunlu – Ankara Devlet Tiyatrosu

1952 – Ramak Kaldı : Thornton Wilder – Ankara Devlet Tiyatrosu

1952 – Gölgeler) : Ahmet Muhip Dranas – Ankara Devlet Tiyatrosu

1952 – Elektra : Sofokles – Ankara Devlet Tiyatrosu

1951 – Öteye Doğru : Sutton Vane – Ankara Devlet Tiyatrosu

1951 – Miras (oyun) : Augustus Goetz – Ankara Devlet Tiyatrosu

1950 – Hile ve Sevgi : Schiller – Ankara Devlet Tiyatrosu

1949 – Yalancı : Carlo Goldoni – Ankara Devlet Tiyatrosu

1949 – Kıskançlar : Oktay RıfatMelih Cevdet Anday – Ankara Devlet Tiyatrosu

1949 – Peer Gynt : Henrik İbsen – Ankara Devlet Tiyatrosu

1949 – Scapin’in Dolapları : Molier – Ankara Devlet Tiyatrosu

1949 – Antigone : Sofokles – Ankara Devlet Tiyatrosu

Rol Aldığı Filmler ve Diziler:

2008 – Mevlana Aşkı Dansı

2007 – Beyaz Melek

2005 – Sen Ne Dilersen

2005 – Saklambaç(dizi)

2002 – Aşk ve Gurur(dizi)

2001 – Büyük Adam Küçük Aşk

1999 – Güle Güle

1996 – Ablam

1990 – Uğurlugiller (dizi)

1988 – Hanım

1983 – Zulüm

1974 – Kartal Yuvası

1974 – Kızım Ayşe

1974 – Bir Ana Bir Kız

1972 – Fatma Bacı

1971 – Anneler ve Kızları

1971 – Elmacı Kadın

1967 – Yaşlı Gözler

1966 – Pembe Kadın

1965 – İsyancılar

1964 – Ağaçlar Ayakta Ölür

1951 – Vatan İçin

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