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Türk Sinemasının Acı Kaybı! Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti

Ünlü oyuncu Aytaç Arman'ın hayatını kaybettiği ifade edildi. Aytaç Arman'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü biliniyordu.

Türk Sinemasının Acı Kaybı! Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti

Ünlü oyuncu Aytaç Arman'ın hayatını kaybettiği ifade edildi. Aytaç Arman'ın bir süredir kanser tedavisi gördüğü biliniyordu.

26 Şubat 2019 Salı 17:13
Türk Sinemasının Acı Kaybı! Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Aytaç Arman'ın, Maltepe’deki İstanbul Onkoloji Hastanesi’nde hayatını kaybettiği ifade edildi.  

YAPILAN AÇIKLAMA

Aytaç Arman'ın vefat haberi ise Menderes Sabancılar ve Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY) sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurucu üyelerimizden, değerli meslektaşımız Aytaç Arman’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz"

KPSSCAFE.CCOM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 26.02.2019 17:53
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