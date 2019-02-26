Türk Sinemasının Acı Kaybı! Ünlü Oyuncu Hayatını Kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören Aytaç Arman'ın, Maltepe’deki İstanbul Onkoloji Hastanesi’nde hayatını kaybettiği ifade edildi.

YAPILAN AÇIKLAMA

Aytaç Arman'ın vefat haberi ise Menderes Sabancılar ve Sinema Oyuncuları Meslek Birliği (BİROY) sosyal medya hesabı üzerinden paylaşıldı. Sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Kurucu üyelerimizden, değerli meslektaşımız Aytaç Arman’ı kaybetmenin büyük üzüntüsü içerisindeyiz. Ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine başsağlığı dileriz"

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