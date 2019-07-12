Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 14°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
97098
ALTIN
260.034
DOLAR
5.7330
STERLIN
7.1883
EURO
6.4543
PTT Duyurdu: Personel Talepleri Sonuçlandırıldı!
KPSS'ye Katılacak Aday Sayısı Belli Oldu!
PKK'dan Bombalı Saldırı Yaralı Bekçilerimiz Var!
Lüks barda bekçi dehşeti ! Bekçiler Açığa Alındı!
Torrent sitelerinden Kore dizi ve filmleri indirenler dikkat

Türk Şairin Şiiri Dünyanın En Çok Okunan İkinci Şiiri Oldu!

Berlin Şiir Evi’nin hazırladığı, dünyanın en büyük şiir portalı olan Lyrikline, dünyanın en çok okunan şairlerini ve şiirlerini açıkladı. Verilere göre şair Orhan Veli Kanık’ın 'Anlatamıyorum'u dünyanın en çok okunan ikinci şiiri.

Türk Şairin Şiiri Dünyanın En Çok Okunan İkinci Şiiri Oldu!

Berlin Şiir Evi’nin hazırladığı, dünyanın en büyük şiir portalı olan Lyrikline, dünyanın en çok okunan şairlerini ve şiirlerini açıkladı. Verilere göre şair Orhan Veli Kanık’ın 'Anlatamıyorum'u dünyanın en çok okunan ikinci şiiri.

12 Temmuz 2019 Cuma 22:34
Türk Şairin Şiiri Dünyanın En Çok Okunan İkinci Şiiri Oldu!

1999’dan beri yayında olan Lyrikline, bünyesinde 84 dilde 1375 şairin 12312 şiiri, 18502 çevrisi ve bu şiirlerin şairlerin kendi sesinden kayıtlarını barındırıyor.

Her yıl haziran ayında Berlin Şiir Festivali kapsamında editörleri ile toplanıp bu toplantıda yıllık istatistikleri açıklayan sitenin verilerinde bu yıl Türkiye’den en çok okunan şiirler şöyle:

1-“Anlatamıyorum” – Orhan Veli

2-“Hürriyete Doğru” – Orhan Veli

3-“Sevgilerde” – Behçet Necatigil

4-“Masalların Masalı” – Nâzım Hikmet

5-“İdiller Gazeli” – Haydar Ergülen

6-“Angina Pektoris” – Nâzım Hikmet

7-“Denizi Özleyenler İçin” – Orhan Veli

8-“Güzel Havalar” – Orhan Veli

9-“Büyük İnsanlık” – Nâzım Hikmet

10-“Belkim Bir Kertenkeleyim” – Can Yücel

179 ülkeden okuru olan sitenin Haziran 2018 – Mayıs 2019 tarihleri arasını kapsayan son istatistiğine göre en çok şiir okunan ülkeler şöyle sıralaması ise şöyle:

1. Almanya, 2. ABD, 3. Türkiye, 4. Büyük Britanya, 5. Sırbistan, 6. Avusturya, 7. İspanya, 8. İsviçre, 9. Rusya, 10. Fransa

Bu tarihler arasında en az şiir okunan ülke ise Brundi olarak belirlendi. Kenya, Nijerya, Belarus ve Letonya da Brundi’yi takip eden ülkeler olarak öne çıktı.

Öte yandan  son üç yılın istatistiklerine bakıldığında, Türkiye’den okur sayısının istikrarlı bir şekilde arttığı görüldü. Türkiye, geçen yıllarda da ilk beşe yerleşmişti.

Lyrikline’ın verilerine göre geçen yıl site üzerinden en çok Hermann Hesse’nin “Stufen” adlı şiiri okundu.

LYRIKLINE NEDİR?

2002’den beri UNESCO desteğinde olan Lyrikline,  UNESCO projesi olarak “çağdaş, sınır ötesi kültürel değişimin mükemmel bir formu” olarak önerildi ve Birleşmiş Milletler tarafından Medeniyetler Arası Diyalog Yılı kapsamında kayda değer bir kültürel proje olarak kabul gördü.

2005 yılında, Kültür ve Eğlence kategorisinde ünlü Grimme Çevrimiçi Ödülü’ne, 2008’de Almanya- Fikirler Ülkesi girişimi tarafından verilen “Fikirler Ülkesinde Dönüm Noktası” statüsüne değer görüldü.

Anahtar Kelimeler:
türk şairin şiiri dünyanın çok okunan ikinci şiiri oldu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
SABANCI VAKFI DÖRDÜNCÜ KISA FİLM YARIŞMASI’NA BAŞVURULAR BAŞLADI
SABANCI VAKFI DÖRDÜNCÜ KISA FİLM YARIŞMASI’NA BAŞVURULAR BAŞLADI
Behzat Ç.'nin yeni sezonu 25 Temmuz'da yayında: Fragmanda 15 Temmuz ile KHK'lara yer verildi
Behzat Ç.'nin yeni sezonu 25 Temmuz'da yayında: Fragmanda 15 Temmuz ile KHK'lara yer verildi
Bir gazetecinin kaleminden “Doksanların Karanlıkları”
Bir gazetecinin kaleminden “Doksanların Karanlıkları”

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    0530 450 16 01

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim