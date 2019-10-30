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​Türk bilim insanları Amerika’nın 87 yenilikçi mühendisi arasında yer aldı

Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Programı 2009 Yüksek Lisans mezunumuz Canan Dağdeviren, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Programı 2005 mezunumuz Ece Kamar ile Mikroelektronik Mühendisliği Programı 2003 mezunumuz Kıvılcım Ayşe Coşkun, ABD Ulusal Mühendislik Akademisi (National Academy of Engineering - NAE) tarafından düzenlenen Frontiers of Engineering (Mühendisliğin Yeni Ufukları) sempozyumuna katılan 87 yenilikçi mühendis arasında yer aldı.

​Türk bilim insanları Amerika’nın 87 yenilikçi mühendisi arasında yer aldı

Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Programı 2009 Yüksek Lisans mezunumuz Canan Dağdeviren, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Programı 2005 mezunumuz Ece Kamar ile Mikroelektronik Mühendisliği Programı 2003 mezunumuz Kıvılcım Ayşe Coşkun, ABD Ulusal Mühendislik Akademisi (National Academy of Engineering - NAE) tarafından düzenlenen Frontiers of Engineering (Mühendisliğin Yeni Ufukları) sempozyumuna katılan 87 yenilikçi mühendis arasında yer aldı.

30 Ekim 2019 Çarşamba 09:25
​Türk bilim insanları Amerika’nın 87 yenilikçi mühendisi arasında yer aldı

Sabancı Üniversitesi Malzeme Bilimi ve Mühendisliği Programı 2009 Yüksek Lisans mezunumuz Canan Dağdeviren, Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği Programı 2005 mezunumuz Ece Kamar ile Mikroelektronik Mühendisliği Programı 2003 mezunumuz Kıvılcım Ayşe Coşkun, ABD Ulusal Mühendislik Akademisi (National Academy of Engineering - NAE) tarafından düzenlenen Frontiers of Engineering (Mühendisliğin Yeni Ufukları) sempozyumuna katılan 87 yenilikçi mühendis arasında yer aldı.

Frontiers of Engineering sempozyumu katılımcıları, mühendisliğin farklı disiplinlerinde olağanüstü araştırmalar ve teknik çalışmalar yapan en başarılı adaylar arasından seçildi. 25-27 Eylül 2019 tarihleri arasında Güney Karolina'da gerçekleşen sempozyumda Dijital Dönüşüm Çağında İleri Üretim; Genom Mühendisliği; Otonom Araçlar: Teknoloji ve Etik; Blockchain Teknolojisi alanlarındaki son gelişmeler paylaşıldı.

ABD Ulusal Mühendislik Akademisi tarafından 87 yenilikçi mühendis arasında seçilen Sabancı Üniversitesi mezunlarından Canan Dağdeviren şu anda Massachusetts Institute of Technology - MIT’de Öğretim Üyesi, Ece Kamar Microsoft’ta Kıdemli Araştırmacı, Kıvılcım Aşye Coşkun ise Boston Üniversitesi’nde Öğretim Üyesi olarak görevlerini sürdürüyor.

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