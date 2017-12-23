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Tarkan'ın Beni Çok Sev Şarkısı ile İlgili Flaş İddia (Cem Özkan'ın Olmayacak Bir Hayal Şarkısından Çalıntı mı?)

Yılın şarkısı seçilen Tarkan'ın Beni Çok Sev şarkısının çalıntı olduğu iddiaları sosyal medya üzerinde yayılmaya başladı. Bazı Twitter kullanıcıları şarkının Cem Özkan'a ait olduğu iddia ediliyor.

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Tarkan'ın Beni Çok Sev Şarkısı ile İlgili Flaş İddia (Cem Özkan'ın Olmayacak Bir Hayal Şarkısından Çalıntı mı?)

Yılın şarkısı seçilen Tarkan'ın Beni Çok Sev şarkısının çalıntı olduğu iddiaları sosyal medya üzerinde yayılmaya başladı. Bazı Twitter kullanıcıları şarkının Cem Özkan'a ait olduğu iddia ediliyor.

23 Aralık 2017 Cumartesi 14:38
Tarkan'ın Beni Çok Sev Şarkısı ile İlgili Flaş İddia (Cem Özkan'ın Olmayacak Bir Hayal Şarkısından Çalıntı mı?)

Sosyal medya platformu Twitter üzerinde flaş bir iddia dolanmaya başladı.

Twitter'in sol tarafında bulunan trendlerde bugün Tarkan'ın Beni Çok Sev şarkısının çalıntığı olduğu iddia edildi. #TarkanBeniÇokSevÇalıntımı hashtagı altında paylaşım yapan kullanıcılar Tarkan'ın Beni Çok Sev şarkısının müziğinin Cem Özkan'a ait olan Olmayacak Bir Hayal'den alındığı iddia edildi.

Henüz net bir açıklama gelmezken bu açıklamalar iddiadan ibaret.

İşte Cem Özkan'ın o şarkısı.

Öte yandan bu hashtag altında paylaşım yapan çok sayıda kullanıcı da Tarkan'a destek oluyor.

Yılın Şarkısı Seçildi

Geçtiğimiz hafta düzenlenen Altın Kelebek Ödül töreninde Tarkan'ın Beni Çok Sev şarkısı en iyi şarkı seçildi.

Siz de bu konudaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorum kısmından paylaşabilirsiniz.

Kpsscafe.com.tr  | Ankara

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Tarkan Beni çok SevCem özkan Olmayacak Bir HayalTarkan Beni çok Sev çalındı Mı
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