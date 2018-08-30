Tarkan'dan Dolar Hamlesi!..

Dünyaca ünlü şarkıcı Tarkan, doların Türk Lirası karşısında rekor değer kazanmasından sonra tarifesinde değişiklik uyguladı. Ünlü Sanatçı, yurt içi konserlerinde Türk Lirası ile ödeme alacak.
Habertürk'ten Bülent İpek'in aktardığına göre; ünlü şarkıcı Tarkan, dolar üzerinden istediği konser ücretini kur piyasasındaki hareketliliğe daha fazla direnmeyerek Türk Lirasına çevirdi.
Dolar kurunun değişkenliğinden yakınan organizatörlerin ise Tarkan'ın ‘TL'ye geçme' kararını memnuniyetle karşıladığı öğrenildi.
Tarkan, yurt içi konserlerinden yaklaşık 200 bin dolar, yurt dışından 400 bin dolar alıyordu.
Konser ücreti, İstanbul’a uzaklığına, konser alanının büyüklüğüne ve konserin niteliğine göre değişiklik gösterebiliyordu.