"Soyut Somut Sentezi Resimler” sergisi, FMV Galeri Işık’ta

Ressam Ali Özçelik ‘’Soyut Somut Sentezi Resimler’’ isimli sergisiyle ilgili olarak; “Çalışmalarımda geometrik düzen kurma çabasındayım. Yaşadığımız kaosun içinden topladıklarımla oluşturduğum resimlerde, yine bir kaos oluşuyor aslında. Resimlerimde kullandığım nesneler, çoğunlukla somut şeyler oluyor. Onları farklı şekilde bir araya getirerek soyut kompozisyonlar oluşturuyorum. Bu soyut kompozisyonlarda katı bir geometrik düzen yerine, yer yer doğaya yaklaşan biçim ilişkileri ortaya çıkar. Bunlar bize tanıdık görüntüleri anımsatsa da çalışmanın bütününde soyutlamanın egemen olduğu görülür. Bu; ağacı ağaç gibi, kuşu kuş gibi betimlemenin dışına çıkma çabasıdır. Biçim ve renk ilişkisine önem vererek, alışılmadık görüntüleri yaratma gayreti içindeyim.” diye konuştu.

İstanbul Atatürk Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü mezunu olan Ali Özçelik, ilk sergisini 1984 yılında açmış ve eserleriyle bugüne dek 20’ye yakın sergide yer almıştır.

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