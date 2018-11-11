sıla nın ahmet kural a yazdığı şarkı ortaya çıktı

Sıla, Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığı iddiası ile savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve Ahmet Kural bu kapsam savcılığa ifade vermişti. Savcılık makamı da dosyayı uzlaştırma komisyonuna göndermiş, tarafların uzlaşmasını talep etmişti. eğer taraflar uzlaşamaz ise Ahmet Kural dar, alı koyma, kişisel haklardan mahrum bırakma, hakaret gibi suçlamalardan hapis cezası ile yargılanacak.
Ahmet Kural savcılıkta verdiği ifadede ayrıldığı Sıla Gençoğlu'ndan kendisine şarkı yazdığını öğrenince bir şans daha vermek istediğini söylemişti. Hatta Sıla'nın şarkıyı telefonuna gönderdiğini belirtmişti. O şarkı çok merak ediliyordu.
O şarkı nihayet ortaya çıktı. Boş Ev isimli şarkının sözleri merak ediliyor.
İşte Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı Boş Ev Şarkı Sözleri;
Boş evde çıplak duvara
Çelik umut gibi astım baharı
Mahpus gibi hanımeli
Kaderin şu yankısı
Uzatmadın bir yardım eli
Canda kıyamet yangın var
Şişe burada gece belli
Serçe gönlüm boynunu eğdi
Utanma ağla sesli sesliHal dökülsün
Kalp övünsün
Kan dökülsün
Yettiyse ölünsün
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Ohhh çok şükür çok merak ediyrdum bunu admin