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Sıla'nın Ahmet Kural'a Yazdığı Şarkı Ortaya Çıktı

Sıla, Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığı iddiası ile savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve Ahmet Kural bu kapsam savcılığa ifade vermişti. Savcılık makamı da dosyayı uzlaştırma komisyonuna göndermiş, tarafların uzlaşmasını talep etmişti. eğer taraflar uzlaşamaz ise Ahmet Kural dar, alı koyma, kişisel haklardan mahrum bırakma, hakaret gibi suçlamalardan hapis cezası ile yargılanacak.

Sıla'nın Ahmet Kural'a Yazdığı Şarkı Ortaya Çıktı

Sıla, Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığı iddiası ile savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve Ahmet Kural bu kapsam savcılığa ifade vermişti. Savcılık makamı da dosyayı uzlaştırma komisyonuna göndermiş, tarafların uzlaşmasını talep etmişti. eğer taraflar uzlaşamaz ise Ahmet Kural dar, alı koyma, kişisel haklardan mahrum bırakma, hakaret gibi suçlamalardan hapis cezası ile yargılanacak.

11 Kasım 2018 Pazar 10:24
Sıla'nın Ahmet Kural'a Yazdığı Şarkı Ortaya Çıktı

Sıla, Ahmet Kural'ın kendisine şiddet uyguladığı iddiası ile savcılığa suç duyurusunda bulunmuş ve Ahmet Kural bu kapsam savcılığa ifade vermişti. Savcılık makamı da dosyayı uzlaştırma komisyonuna göndermiş, tarafların uzlaşmasını talep etmişti. eğer taraflar uzlaşamaz ise Ahmet Kural dar, alı koyma, kişisel haklardan mahrum bırakma, hakaret gibi suçlamalardan hapis cezası ile yargılanacak.

Ahmet Kural savcılıkta verdiği ifadede ayrıldığı Sıla Gençoğlu'ndan kendisine şarkı yazdığını öğrenince bir şans daha vermek istediğini söylemişti. Hatta Sıla'nın şarkıyı telefonuna gönderdiğini belirtmişti. O şarkı çok merak ediliyordu. 

O şarkı nihayet ortaya çıktı. Boş Ev isimli şarkının sözleri merak ediliyor.

İşte Sıla'nın Ahmet Kural'a yazdığı Boş Ev Şarkı Sözleri;

Boş evde çıplak duvara
Çelik umut gibi astım baharı
Mahpus gibi hanımeli

Kaderin şu yankısı 
Uzatmadın bir yardım eli 
Canda kıyamet yangın var 
Şişe burada gece belli 
Serçe gönlüm boynunu eğdi 
Utanma ağla sesli sesliHal dökülsün 
Kalp övünsün 
Kan dökülsün 
Yettiyse ölünsün

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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