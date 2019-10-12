seyircinin yüreğine dokunan yarışma filmleri

Bu yıl Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması’nda dokuz yapım yer alıyor. Seyircilerinin yüreğine dokunmayı hedefleyen dokuz iddialı filmin bir araya geldiği seçkide, dramdan gerilime pek çok tür bulunuyor.

Türkiye Prömiyerlerini yapacak Uluslarararası Yarışma Seçkisi

Kırım Yarımadası’ndan çıkma genç sinemacı Nariman Aliev’in, Cannes Film Festivali’nin Belirli Bir Bakış bölümünde Dünya Prömiyerini yapan ilk uzun metrajlı filmi “Homeward”, yas dönemindeki bir baba oğulun hikayesini anlatıyor. Evlat kaybı ile kardeş kaybının iki insan üzerindeki sarsıcı etkisi, sessiz bir yolculukta ortaya çıkıyor.

Lendita Zegiraj’ın Karlovy Vary Film Festivali’nde görücüye çıkan “Aga’s House”, kayıp babasını aramak için vicdani bir mücadeleye atılan küçük bir çocuğun ayak izlerini takip ediyor.

Adilkhan Yerzhanov’un San Sebastian Film Festivali’nde övgüyle karşılanan filmi “A Dark Dark Man”, yürek burkan bir cinayet için adaleti sağlamanın peşine düşüyor. Gerçek, suç, adalet gibi pek çok kavramı irdeleyen film, gerçekliğin ne kadar objektif olabileceğini gözler önüne seriyor.

İranlı usta yönetmen Mohsen Makhmalbaf’ın dünya prömiyerini Busan Film Festivali’nde yapan filmi “Marghe And Her Mother”, hayatı tepetaklak olan bekar bir annenin hayatını yeniden kurma çabasını gözler önüne seriyor. 22 yaşındaki genç bir kadının omuzlarındaki sorumluluğu ve küçük bir kızın annesine olan bağlılığını işleyen film, “aile” kavramının farklı bir biçimini sunuyor.

Ines Tanoviç’in Bosna Hersek’in Oscar adayı ve 25. Saraybosna Film Festivali’nin açılış filmi ”The Son”, ergenlik sancılarıyla kıvranan, farklı karakterlere sahip iki kardeşin hikayesine odaklanıyor.

Ena Sendijareviç’in dünya prömiyerini 48. Rotterdam Film Festivali’nde yapan ve Sarajevo Film Festivali’nden “En İyi Film” Ödülü alan “Take Me Somewhere Nice”, Bosna kökenli bir Hollandalı kadının, hayatında ilk kez göreceği hasta babasını ziyaretini seyircilerle buluşturuyor.

Dmitri Mamulia’nın Venedik Film Festivali’nin Ufuklar bölümünde gösterilen filmi “Criminal Man”, yanlışlıkla tanık olduğu bir cinayet sonrası hayatı değişen sıradan bir adamı odağına alıyor. Sharipa Urazbayeva imzalı “Mariam”, kocasının kayboluşu ile hayatı altüst olan, geri dönüşü ile ise tamamen değişen bir kadının iç dünyasını irdeliyor.

Parviz Shahbazi’nin “Talla” isimli filmi ise hayallerin ve hayal kırıklıklarının, şüphelerin ve umutların bir panoramasını seyircilere sunuyor.

Bu yıl Filipinli yönetmen Brillante Ma Mendoza’nın jüri başkanı olacağı yarışmada, 7. Boğaziçi Film Festivalinde “Screwdriver-Tornavida’’ isimli filmi ile Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışmasındaki En İyi Film ödülünün sahibi olan Bassam Ali Jarbawi, Durban Film Festivali Direktörü Chipo Zhou, birçok ulusal ve uluslararası projede başarı ile yer alan oyuncu Melisa Sözen ve ‘’Aga’’ adlı filmi ile tanınan Milko Lazarov’da yer alıyor. Uluslararası Uzun Metraj Film Jürisi tarafından yapılacak değerlendirme sonucu En İyi Film’e 50 bin TL değerinde para ödülü verilecek.

Herkes sinemaya gitsin diye!

Uluslararası Boğaziçi Sinema Derneği ve İstanbul Medya Akademisi tarafından düzenlenen 7. Boğaziçi Film Festivali, bu yıl 18 - 25 Ekim 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek ve gösterimler Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapılacak. Kısa Film gösterimleri için tüm biletler 5 TL, uzun metraj filmler içinse tam biletler 12:00, 14:00 ve 16:30 seansları için 10 TL, 19:30 ve 21:30 seansları için ise 15 TL olarak satışa sunulacak. Öğrenciler için uzun metraj filmlerin biletleri tüm seanslarda 5 TL olacak. 7 Ekim’de satışa sunulacak festival biletleri biletinial.com’dan alınabilecek.

7. Boğaziçi Film Festivali, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Kurumsal İş Ortağı TRT, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı ve Kurumsal İletişim Ortağı Türk Medya’nın destekleriyle gerçekleşiyor.