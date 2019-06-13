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SEVDALIM HAYAT İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Besteci ve yazar Zülfü Livaneli ile ünlü orkestra şefi Rengim Gökmen aynı sahnede buluşuyor. Özel olarak hazırlanan anlatımlı konserde Livaneli, hayatından kesitler ve bestelerinin hikayelerini anlatacak, konser solistleri Teyfik Rodos ve Zeynep Halvaşi ise Rengim Gökmen yönetimindeki Livaneli Filarmoni Orkestrası eşliğinde Livaneli şarkılarını seslendirecekler. Bir ilk olacak bu gösteri izleyiciyi özel hazırlanmış görseller eşliğinde, ülkenin yakın tarihinde dolaştıracak.

SEVDALIM HAYAT İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

Besteci ve yazar Zülfü Livaneli ile ünlü orkestra şefi Rengim Gökmen aynı sahnede buluşuyor. Özel olarak hazırlanan anlatımlı konserde Livaneli, hayatından kesitler ve bestelerinin hikayelerini anlatacak, konser solistleri Teyfik Rodos ve Zeynep Halvaşi ise Rengim Gökmen yönetimindeki Livaneli Filarmoni Orkestrası eşliğinde Livaneli şarkılarını seslendirecekler. Bir ilk olacak bu gösteri izleyiciyi özel hazırlanmış görseller eşliğinde, ülkenin yakın tarihinde dolaştıracak.

13 Haziran 2019 Perşembe 09:13
SEVDALIM HAYAT İÇİN GERİ SAYIM BAŞLADI

30 Haziran’da dinleyicileriyle buluşacak olan Zülfü Livaneli ile Sevdalım Hayat ekibi, konser öncesi basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları yanıtladı. uzun bir aradan sonra bu çok özel proje ile yeniden sahnede sevenleriyle buluşacak olan Zülfü Livaneli, söze dinleyicilerle buluşmak için duydukları heyecanı dile getirerek başladı. Uzun bir süredir konser yapmadığını da belirten Livaneli, “Benim hayatım bir bakıma Türkiye’nin de hayatı. Şöyle bir baktığımda bu hayatın içinden Yaşar Kemal, Uğur Mumcu, Abidin Dino ve Nazım Hikmet gibi isimler geçmiş. Bu dönemlerde yazdığım şarkıları nasıl yazıldığı, yaşanan trajikomik olayların nasıl olduğu ve nasıl karşılandığını da anlatacağım böyle anılarla müzik gibi bir çalışma olacak. Aynı zamanda bu hikayelerin görsel tarafı da değerli arkadaşım Yiğit Arslan tarafından sahneye aktarılacak. Değerli dinleyiciler geldiği zaman hem müzikalite hem anlam hem de görsel açıdan çok ilginç bir gece yaşayacaklar. Biz bu kadar heyecanlı olduğumuza göre sanıyorum dinleyicilerimizde bizim heyecanımızı paylaşacaktır. Bu proje için çok emek harcayan tüm arkadaşlarımız çok teşekkür ediyorum” dedi.

Livaneli’den sonra söz alan Ünlü orkestra şefi Rengim Gökmen ise, “Zülfü Livaneli öyle bir isim ki gerek duruşu, gerek müziği, gerek yazdıklarıyla, sözleriyle hepimizin zihninde çok önemli bir yer etmiş ve kendisinin de söylediği gibi yakın tarihimizi bütünüyle yaşamış bir isim. Teyfik Rodos bu fikri geçtiğimiz yıl yaptığımız bir program sonrası bana açmıştı. Bu bir konser değil, şov mu şov da değil başka bir şey. Bir tarih müziklerle birlikte anlatılacak ve izleyiciler, ülkemizin belki de dünyanın yakın geçmişinden zevkli sanatsal anlar yaşayarak izleyecekler. Ayrıca orkestra düzenlemesini yapan sayın Oğuzhan Balcı’nın da bu eserleri düzenlemesi de bizim için çok önemli oldu ona da huzurlarınızda teşekkür etmek isterim. Biz sevgili Zeynep Halvaşi ile eskiden hep konuşurduk, hep Zülfü Livaneli parçaları söylemek isterdi kısmet bugüneymiş” diyerek projeye duyduğu heyecanı dile getirdi.

30 Haziran’da Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde ilk kez izleyicisi ile buluşacak olan projenin turne takvimi ise aşağıdaki gibidir.

30 Haziran 2019 Pazar Harbiye Açıkhava Sahnesi

1 Temmuz 2019 Pazartesi Harbiye Açıkhava Sahnesi

21 Temmuz 2019 Pazar Bodrum Antik Tiyatro

2 Ağustos 2019 Cuma Kuşadası AVM Açıkhava

3 Ağustos 2019 Cumartesi Çeşme Amfi Tiyatro

9 Ağustos 2019 Cuma Datça Amfi Tiyatro

23 Ağustos 2019 Cuma Bodrum Antik Tiyatro

Anahtar Kelimeler:
sevdalım hayat geri sayım başladı
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