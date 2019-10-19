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Selda Bağcan: ‘Aleyna Tilki’nin yaşlısı diyorlar’

Türk müziğinin efsane ismi Selda Bağcan, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluştu. Esprileri ile dinleyicileri gülümseten Bağcan, "Kendimi methedersem Aleyna Tilki'nin yaşlısı diyorlar" cümlesiyle geceye damga vurdu.

Selda Bağcan: ‘Aleyna Tilki’nin yaşlısı diyorlar’

Türk müziğinin efsane ismi Selda Bağcan, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde dinleyicileriyle buluştu. Esprileri ile dinleyicileri gülümseten Bağcan, "Kendimi methedersem Aleyna Tilki'nin yaşlısı diyorlar" cümlesiyle geceye damga vurdu.

19 Ekim 2019 Cumartesi 23:17
Selda Bağcan: ‘Aleyna Tilki’nin yaşlısı diyorlar’

Bayhan Prodüksiyon tarafından gerçekleştirilen Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi’nin dün akşamki konuğu yaşayan efsane Selda Bağcan’dı. Seyircileri “Sizler benim kahramanım, ben de sizlerin kızıl saçlı bacısıyım” diyerek selamlayan sanatçı, konserin ilk bölümüne Şef Osman İşmen yönetimindeki 40 kişilik İstanbul Senfoni Orkestrası ile başladı.

Sanatçı ikinci bölümde rock grubu ile sahnedeydi. Konserin son bölümünde ise sahneye davul zurnanın gelişiyle halaylara geçildi.

Bir hayranın kendisine “Selda Anne, sizin için Adana’dan geldik” diye seslenmesi üzerine “Anne deme abla de” diyerek takılan sanatçı “Sağ olsun dinleyicilerimiz Türkiye’nin her yerinden gelerek bizi yalnız bırakmıyor, hoş geldiniz” dedi. “Kendimi methedersem Aleyna Tilki’nin yaşlısı diyorlar” diyerek espri yapan Bağcan, 20 Ekim Pazar günü yine Harbiye Açıkhava Sahnesi’nde olacak.

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