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Sanmam, kanmam, inanmam demeyin!

Dijital Karınca, dijital medya çağındaki haber alma ve paylaşma anlayışına ayna tutuyor.

Sanmam, kanmam, inanmam demeyin!

Dijital Karınca, dijital medya çağındaki haber alma ve paylaşma anlayışına ayna tutuyor.

04 Kasım 2019 Pazartesi 12:37
Sanmam, kanmam, inanmam demeyin!

Genç yazar Dilek Sever’in, gazeteciliğinbilinmeyen yüzüne ışık tuttuğu “Gerçeklerin Peşinde” isimli macera serisininikinci halkası Dijital Karınca, yeni nesil medyaya, özellikle de internethaberciliğine dikkat çeken gizem dolu bir roman.

Toplumsal olaylara kayıtsız kalamayan, her şeyimerak etmekten kendini alıkoyamayan 10 yaş ve üzerindeki okurları gerçeklerinpeşine düşüren bu sürükleyici kitap, yazılı, görsel ve işitsel basına yansıyanhaberlerin kaynağını sorguluyor, gerçekliği üzerine düşündürüyor.

Bilgisayar ve internet dünyasını merkezine alanhareketli hikâyesinin satır aralarında, “hacker”, “YouTuber”, “hashtag” gibigünümüzün gözde ifadelerini, haberler ile ilişkilendirerek anlatma yoluna gidenSever, romanıyla dijital medya çağındaki haber alma ve paylaşma anlayışına daayna tutuyor.

Gökyüzünden düşen bir cihaz, üzerinde para dolubir çanta, sokağa saçılan banknotlar ve şaşkın Sontonlular! İşte serüven tamolarak böyle başlıyor. Büsbüyük Haberler’in eski acar muhabirleri Pırıl ve Fabobu kez çok tehlikeli soruların yanıtını arıyor: “Kim bu kadar çok parayıgökyüzünde gezmeye çıkarır?” ve “Paranın sahibi neden ortalarda yok?”Kendilerini sorulara 'fazlaca' kaptıran dostlarımızın kapılarını ürkütücü birgerçek çalıyor! Esrarengiz olayları bir bir açığa çıkarırken, internetinkaranlık dünyasına balıklama dalan "Gerçeklerin Peşinde" ekibininyolları sıra dışı biriyle kesişiyor: Karınca kolonisine hükmeden Dijital Karınca'yla…

Gazetecilik etik ilkeleri ile habercilik kavramıüzerine düşündüren bu entrikası bol roman, toplum üzerinde “iyi” insan algısıyaratılırken medyanın nasıl “kirli” bir araç olarak kullanılabileceğinetanıklık ettiriyor.

Zeynep Özatalay’ın polisiye filmleri aratmayandetaylı çizimleriyle anlatımına renk kattığı Gerçeklerin Peşinde - 2 DijitalKarınca, sade dili, dinamik kurgusu ve günceli yakalayan hikâyesiyle her demkeyifle okunacak bir gazetecilik serüveni.

KPSSCAFE.COM.TR

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sanmam kanmam inanmam demeyin
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