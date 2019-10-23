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Sanatçı Gülay Sezer, Üsküdar’da, Tüm İstanbullulara Müzik Ziyafeti Yaşattı

Üsküdar Belediyesi’nin kültür sanat dünyasının efsane isimlerini buluşturduğu konser serisinde sahne alan Gülay Sezer, bir döneme damgasını vuran “Cesaretin var mı aşka?” isimli şarkısının yanı sıra,en sevilen eserleri ve Neşet Ertaş türküleriyle, İstanbullulara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’ni hınca hınç dolduran katılımcılar, hep birlikte şarkılara eşlik ederek sanatçıya vokalistlik yaptı.

Sanatçı Gülay Sezer, Üsküdar’da, Tüm İstanbullulara Müzik Ziyafeti Yaşattı

Üsküdar Belediyesi’nin kültür sanat dünyasının efsane isimlerini buluşturduğu konser serisinde sahne alan Gülay Sezer, bir döneme damgasını vuran “Cesaretin var mı aşka?” isimli şarkısının yanı sıra,en sevilen eserleri ve Neşet Ertaş türküleriyle, İstanbullulara unutulmaz bir müzik ziyafeti yaşattı. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’ni hınca hınç dolduran katılımcılar, hep birlikte şarkılara eşlik ederek sanatçıya vokalistlik yaptı.

23 Ekim 2019 Çarşamba 11:30
Sanatçı Gülay Sezer, Üsküdar’da, Tüm İstanbullulara Müzik Ziyafeti Yaşattı

Sesiyle Türk Pop Müziği’nin bir döneminin unutulmaz isimleri arasına giren Gülay Sezer, Üsküdar’da, Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde gerçekleşen konserde sevenlerinin ısrarı üzerine “Cesaretin var mı aşka?” isimli şarkısını iki kez seslendirdi. En yüksek alkışı alan şarkının sözleri, katılımcıların da eşliğiyle tüm Üsküdar’da yankılandı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, konser sırasında sahneye çıkıp sanatçıya çiçek taktim ederek “Yıllardır duruşu, sesi, şarkıları, güzelliği ve hanımefendiliği ile sevenlerinin gönlünde taht kurmuş değerli sanatçımızı tüm İstanbullularla buluşturmaktan mutluluk duyuyoruz. Bugün burada, sanat eserlerinin aradan yıllar geçse de değerini her zaman koruduğunu hep birlikte gördük. Hanımefendinin unutulmayan şarkılarına birlikte eşlik ettik. Böyle değerli eserlerin ülkemize kazandırılmasını diliyorum.”dedi.

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