'Sadece Diktatör' Adlı Tiyatro Oyunu Neden Gösterimden Kaldırıldı?

'Sadece Diktatör' isimli tiyatro oyunu Kadıköy'deki tüm tiyatro sahnelerinde yasaklandı.

Onur Orhan tarafından kaleme alınan ve yönetmen koltuğunda Caner Erdem'in oturduğu, seslendirmenin Barış Atay'ın gerçekleştirdiği "Sadece Diktatör" adlı oyun Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından Kadıköy'deki tüm tiyatro sahnelerinde yasaklandı.

Neden Yasaklandı?

Kadıköy İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından gönderilen yasak kararında, oyunun kamu düzenini ve güvenliğini olumsuz yönde etkileyeceği, toplumsal huzur ve güvenliği bozabileceği gerekçe olarak gösterildi.

Barış Atay'dan Çok Sert Tweet

Oyuncu Barış Atay, kişisel Twitter hesabı üzerinden yasak kararına sert tepki gösterdi ve "Bunun tümden bir yasaklamanın başlangıcı olduğunu biliyoruz. Açıklamamızı yapacağız. Unutmayalım ki #SadeceDiktatörYasaklar" ifadelerini kullandı.

Kpsscafe.com.tr | Ankara