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Ozan Arif hayatını kaybetti

Ülkücü camiada Mustafa Yıldızdoğan, Ahmet Şafak, Ali Kınık ve Atilla Yılmaz ile birlikte en bilinen simalardan olan Ozan Arif, tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Arif'in uzun süredir gırtlak kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi...

Ozan Arif hayatını kaybetti

Ülkücü camiada Mustafa Yıldızdoğan, Ahmet Şafak, Ali Kınık ve Atilla Yılmaz ile birlikte en bilinen simalardan olan Ozan Arif, tedavi gördüğü Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde hayatını kaybetti. Arif'in uzun süredir gırtlak kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi...

13 Şubat 2019 Çarşamba 07:50
Ozan Arif hayatını kaybetti

Ülkücü camiada Mustafa Yıldızdoğan, Ahmet Şafak, Ali Kınık ve Atilla Yılmaz ile birlikte en bilinen simalardan olan Ozan Arif, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesinde saat 04.50'de hayatını kaybetti.

Ozan Arif'in uzun süredir gırtlak kanseri tedavisi gördüğü öğrenildi. Ozan Arif'in ölümü ülkücü camiayı yasa boğdu.

Ozan Arif'in oğlundan açıklama geldi;

"Babam Ozan Arif Şirin bu sabah saat 04:50'de Hakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi 16 Şubat 2019 cumartesi günü saat 10:00!da Samsun, Atakum / İnecusu, Yalı mah. 6003. Sokaktaki evimizden alınarak Büyük Cami'de kılınacak öğle namazına muteakip Kıranköy mezarlığına defnedilecektir. Allah rahmet eylesin, başımız sağolsun. Mehmet ALp Şirin" ifadelerini içeren bir sosyal medya paylaşımı yaptı.

OZAN ARİF KİMDİR?

Giresun'un Alucra ilçesine bağlı şimdiki ismi ile Yükselen eski adı ile Hapu köyünde 10 Haziran 1949'da doğdu. Babasının memuriyeti dolayısıyla, ilk ve ortaokulu Samsun`da bitirdi. 1970'de başladığı öğretmenlik mesleğinde Samsun'un Devgeriş köyünde beş yıl öğretmenlik, dört yıl ise okul müdürlüğü görevi olmak üzere üzere dokuz yıl hizmet verdi.



24 Eylül 1980 ve 5 Kasım 1991 tarihleri arasında Almanya'da yaşadı. Şarkılarındaki milliyetçi vurgular nedeniyle özellikle ülkücü camiada bir dönem popüler oldu.
 

Ozan Arif'in Ardından...

Seninle geçti bütün gençliğim, çocukluğum,
Alemden büyük bir alemi öksüz bıraktın.
Senden öğrendim hicvi, ondandır gıcıklığım,
Şiiri, defteri, kalemi öksüz bıraktın.

İlk kez babamdan duydum adını, Ozan Arif,
İlk defa babam eyledi seni bana tarif,
Duruşun ve sözlerin sertti, gönlünse zarif,
Ailemdin sen, ailemi öksüz bıraktın.

Türkülerini dinledim de sazı öğrendim,
Şiirlerini ezberledim sözü öğrendim,
Türk-İslam'ı anlattın bize, özü öğrendim,
Çilekeştin, şimdi elemi öksüz bıraktın.

Senden öğrendik biz senden acaba demeyi,
Her işte birlik ve her işte çaba demeyi,
Sen öğrettin bize "selam-merhaba" demeyi
Şimdi bir çift sözü, selamı öksüz bıraktın.

Adın geçse dua kapısını aralardık,
Ne arkadan konuşur, ne seni kararlardık,
Bir mevzu olsa hemen seni sıralardık,
Dost sohbetlerini, kelamı öksüz bıraktın.

Ne diyeyim gardaş kelimeler de yetmiyor,
Sabahtan bu zamana değin hüznüm gitmiyor,
Kimler ne derse desin hiç biri kâr etmiyor.
Sana uzanan şu dalımı öksüz bıraktın.

Hak için hakkı, doğruyu yazanlar ölür mü?
Hak için haksız olana kızanlar ölür mü?
Sen Ozan Arif'sin sen hiç ozanlar ölür mü?
Hayatı, ölümü, kalımı öksüz bıraktın

Vakit geldi, koşarak yar ile buluştun,
Hiç düşmedin yere hep erkekçe vuruştun,
Bak işte, vakit geldi Başbuğ'una kavuştun.
Ardında böyle Vural'ımı öksüz bıraktın.

13/02/2019 06:11
Vural Egemen Sarıgöz

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 13.02.2019 18:51
Anahtar Kelimeler:
ozan arif hayatını kaybetti
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Asd 15 saat önce

Degerli ozanimiza Allah rahmet etsin

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zeynep aybuke 15 saat önce

Allah rahmet eylesin.

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Ahmet 13 saat önce

Allah rahmet eylesin.

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Serkan 13 saat önce

Allah rahmet eylesin

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Hasan 13 saat önce

Allah rahmet eylesin degerli bir ozandı

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Rahmet 11 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun inşAllah.

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Gürsel Çevik 11 saat önce

Allah rahmet eylesin..

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Süleyman doğan 8 saat önce

Allah rahmet eylesin mekanı cennet olsun ailesinin veyakınlarının başı sağolsun

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