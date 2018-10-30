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O Ses Çocuklar Yarışmacısı Nazar Nur Kaya Öldü. Nazar Nur Kaya Kimdir?

Türk televizyonlarının en çok izlenen yarışma programlarından olan O Ses Çocuklar yarışmasına katılan Nazan Nur Kaya'nın ölüm haberi gündeme bomba gibi düştü. 6 gündür yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışan Nazar Nur Kaya bu sabah yaşamını yitirdi. Nazar Nur Kaya Kimdir?

O Ses Çocuklar Yarışmacısı Nazar Nur Kaya Öldü. Nazar Nur Kaya Kimdir?

Türk televizyonlarının en çok izlenen yarışma programlarından olan O Ses Çocuklar yarışmasına katılan Nazan Nur Kaya'nın ölüm haberi gündeme bomba gibi düştü. 6 gündür yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışan Nazar Nur Kaya bu sabah yaşamını yitirdi. Nazar Nur Kaya Kimdir?

30 Ekim 2018 Salı 22:17
O Ses Çocuklar Yarışmacısı Nazar Nur Kaya Öldü. Nazar Nur Kaya Kimdir?

Türk televizyonlarının en çok izlenen yarışma programlarından olan O Ses Çocuklar yarışmasına katılan Nazan Nur Kaya'nın ölüm haberi gündeme bomba gibi düştü. 6 gündür yoğun bakımda hayata tutunmaya çalışan Nazar Nur Kaya bu sabah yaşamını yitirdi. Nazar Nur Kaya Kimdir?

O Ses Çocuklar yarışmasının küçük yıldızı Nazar Nur Kaya yaşamını yitirdi. Altı gün önce yapılan yanlış iğne sebebiyle komaya giren Nazar Nur Kaya altı gündür yoğun bakımda tedavi altında tutuluyordu. Nazar Nur Kaya’nın ölüm haberini ise kendisi ile aynı zamanda O Ses Türkiye Çocuklar yarışmasında performansını sergileyen son günlerde vizyona giren Müslüm filminde Müslüm Gürses’in çocukluğunu canlandıran Şahin Kendirci verdi.

Nazar Nur Kaya Kimdir?

O Ses Türkiye yarışmasında Sibel Can'ın Padişah isimli şarkısını seslendirerek kendine göre bir hayran kitlesi edinen Nazar Nur Kaya Roman bir ailenin küçük kızıydı. 13 kardeşli bir aileden gelen Nazar Nur Kaya'nın kendisinden 1 yaş büyük olan abisi Uğur Kaya'da O Ses Türkiye Çocuklar yarışmasına katılmıştı.

Nazar Nur Kaya'nın ölüm haberi bütün Türkiye'yi üzdü. Nazar Nur Kaya'dan geriye O Ses Çocuklar yarışmasında seslendirdiği Padişah isimli şarkı kaldı.

İşte o anlar;

ACUN ILICALI'DAN NAZAR NUR KAYA PAYLAŞIMI

O Ses Çocuklar yarışmasının sunucusu ve yapımcısı Acun Ilıcalı'da Nazar Nur Kaya ile ilgili yaptığı paylaşımda ''Çok erken çok acı, söyleyecek bir şey bulamıyorum. Tatlı güzel Nazar mekanın cennet olsun, Allah ailene sabır versin.'' ifadelerini kullandı.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Son Güncelleme: 30.10.2018 22:55
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