Nuh Tepesi Ekibi 7. Boğaziçi Film Festivali’ndeydi!

Tribeca Film Festivali’nden En İyi Senaryo ve En İyi Erkek Oyuncu ödülleriyle dönen Nuh Tepesi, kısa filmleriyle tanınan Cenk Ertürk’ün ilk uzun metrajlı filmi. Orta yaş krizi yaşayan Ömer’in, bir yandan kendi sorunlarıyla boğuşurken bir yandan da yarım yüzyıl önce kendisinin ektiğini iddia ettiği, Nuh Tepesi’ndeki ağacın altına gömülmek isteyen babasının son dileğini yerine getirme çabasını izleyen film, ağacın Nuh Peygamber tarafından tarafından dikildiğine inanan ve bu yüzden defin işlemine izin vermeyen köylüler ile Ömer arasındaki mücadeleyi anlatıyor. Kimlik arayışı, aile bağları ve samimiyete dair güçlü bir hikaye sunan filmin başrollerinde Ali Atay, Haluk Bilginer ve Hande Doğandemir yer alıyor.

Öncelikle seyircilere geldikleri için teşekkür eden yönetmen Ertürk, arkadaşlarıyla, akrabalarıyla ve tanıdıklarıyla zaman geçirirken gözlemlediği baba-oğul problemlerinden yola çıktığını belirterek; “Bunun Türkiye Sinemasının yeni bir problemi olduğunu düşünmüyorum. Dünya Sinemasının da bununla zaman zaman yüzleştiğini düşünüyorum. Baba figürünü anlamak bazen sadece biyolojik babayı anlamak gibi değil de hayatımızdaki kurumları anlamak gibi de geliyor bana. Kurumlar hayatımızda kendini çokça hissettirdiğinde biz sinemacılar olarak büyük ihtimalle babalarımıza gidiyoruz o sorunları çözebilmek için.” dedi.

Karakterlerine isim vermek konusunda da çevresinden ilham aldığını belirten yönetmen, “Film için araştırma yaparken Nuh Peygamber’le, İbrahim Peygamber’le ilgili araştırmalar yaparken bu benim yazım sürecimi etkiledi.” diye belirtti. Anadolu’da büyüdüğü için adalet deyince aklına Ömer isminin geldiğini belirten yönetmen, İbrahim karakterinin ise İbrahim Peygamberden geldiğini doğruladı.

Filmin yapımcılarından Şevki Tuna Ertürk ise yapım sürecinin zorlu olmadığını belirtti. Senaryonun çok güçlü olmasının büyük etkisinin olduğunu ve yönetmen Ertürk’ün öğretmeni olan ünlü Hollywood yönetmeni Darren Aronofsky’den gelen tavsiye mektubunun da süreci oldukça kolaylaştırdığını belirtti.

Gösterimlerin Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında seyircilerin karşısına çıktığı 7. Boğaziçi Film Festivali, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Kurumsal İş Ortağı TRT, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı ve Kurumsal İletişim Ortağı Türk Medya’nın destekleriyle gerçekleşiyor.

Gösterimlerin Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapıldığı festival,de kısa film gösterimleri için tüm biletler 5 TL, uzun metraj filmler içinse tam biletler 12:00, 14:00 ve 16:30 seansları için 10 TL, 19:30 ve 21:30 seansları için ise 15 TL olarak belirlendi. Öğrenciler için uzun metraj filmlerin biletleri tüm seanslarda 5 TL! Ayrıca festival takipçileri filmler hakkında detaylı bilgiler ile tüm sinema salonlarındaki gösterimleri ve etkinlikleri günlük olarak festivalin yenilenen bogazicifilmfestivali.com internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilirler.

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