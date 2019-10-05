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Necip Fazıl’ın unutulmaz eseri “Reis Bey” Zeytinburnu’nda Sahnelenecek

Necip Fazıl Kısakürek’in unutulmaz eseri Reis Bey, yeni sezon açılışını yapan Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.

Necip Fazıl’ın unutulmaz eseri “Reis Bey” Zeytinburnu’nda Sahnelenecek

Necip Fazıl Kısakürek’in unutulmaz eseri Reis Bey, yeni sezon açılışını yapan Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahnelenecek.

05 Ekim 2019 Cumartesi 19:15
Necip Fazıl’ın unutulmaz eseri “Reis Bey” Zeytinburnu’nda Sahnelenecek

Zeytinburnu 2019-2020 Kültür ve Sanat Sezonu açılışı"İstanbul Devlet Modern Folk Müzik Topluluğu" konseri ve Kadir Ablak’ın “Kritik Eşik” resim sergisi ile açıldı. Açılışa Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy ve birçok sanatsever katıldı. Protokol konuşmaları ile başlayan Kültür ve Sanat Sezonu yılı açılış töreni Kritik Eşik resim sergisi kurdele kesimi ile devam etti. Ardından Başkan Arısoy beraberindeki heyet ve birçok sanatsever ile sergiyi gezdi. Öte yandan Folk Müzik Topluluğu ziyaretçilere keyifli anlar yaşattı. Kültür ve Sanat Sezonu açılışında konuşan Başkan Arısoy, Necip Fazıl’ın unutulmaz eseri Reis Bey’in Zeytinburnu Kültür ve Sanat Merkezi’nde sahne alacağı müjdesini verdi.

DEVLET TİYATROLARI ZEYTİNBURNU’NDA

Etkinliklere bu yıl devlet tiyatrolarının da katıldığını söyleyen Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Bu yıl bir farklılık olarak Kültür Merkezi’mizde Kültür Bakanlığı Devlet Tiyatroları sahne açtı. Her ayın 3 hafta sonu kendi etkinliklerimize ayrıldı, diğer 3 hafta sonu da Devlet Tiyatrosu çocuk oyunları ve yetişkin oyunları ile burada sahne alacak. Ekim ayında ilk yetişkin devlet tiyatrosu oyunu Reis Bey olacak, buna dikkatinizi çekmek istiyorum. Benim müsteşarlığım dönemimde sahneye konan Reis Bey’i, bu yıl inşallah Zeytinburnu’muzda sahneye koymak istiyoruz.” dedi.

“45 GÜNDE BİR DEĞİŞEN SERGİLER OLACAK”

Ekim ayında ZKSM’de büyük bir sergi düzenleyeceklerini söyleyen Başkan Arısoy, “Zeytinburnu’nda 15 yıl başkan yardımcılığı, Ankara’da 5 yıl Kültür Turizm Bakanlığı Müsteşarlığı ve Bakan Yardımcılığı yaptım. Şimdi yeniden buradayız. Daha önceden yaptığımız işleri ele alıp, niteliği ön plana çıkan işlere imza atmak istiyoruz. Bu yıl Devlet Tiyatrosu burada sahne açtı. Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü’müzün İstanbul’daki bütün toplulukları burada konser verecekler. Şimdi sergi alanındayız. Burada 45 günde bir değişen sergiler olacak. Ayrıca bizim Zeytinburnu’nda sadece kültür hizmeti veren üç mekânımız daha var. Bunlardan biri Kazlıçeşme ’de bulunan sanat galerimiz. Orada daha büyük sergiler yapacağız. Ekim ayı içerisinde inşallah iyi bir sergi ile hizmetinizde olacağız. Yeni kültür ve sanat sezonunun Zeytinburnu’muza hayırlı olmasını diliyorum.” diye konuştu.

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