Naim filminden şampiyona yakışır gala!

Bugün vizyona giren, Dijital Sanatlar Yapımevi’nin en yeni filmi “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu”nun galası geçtiğimiz gün yapıldı. Özer Feyzioğlu’nun yönetmen koltuğunda oturduğu, Barış Pirhasan ile Özer Feyzioğlu’nun senaryosunu yazıp Fahir Atakoğlu’nun müziklerini yaptığı yılın merakla beklenen filminin görkemli galasına ilgi büyüktü.

Gecede, Naim Süleymanoğlu anısına boş bırakılan ve çiçeklerle donatılan koltuk duygusal anlar yaşattı.

Salonu dolduran yaklaşık iki bin kişi, “Dünyanın En İyi 12 Olimpiyat” atletinden birisi olarak anılan sporcumuzun beyazperdeden yansıyan hüzünle harmanlanmış, kırılması imkansız rekorlarla taçlanmış başarılarına alkışlarla eşlik ettiler.

Şampiyona yakışır biçimde geçen gala gecesinde film ekibiyle birlikte, Muharrem Süleymanoğlu, Eypio, olimpiyat şampiyonu haltercilerimiz Halil Mutlu, Taner Sağır, kaleci Volkan Demirel, Ali Poyrazoğlu, Kerem Cem gibi spor ve sanat camiasından değerli isimler katıldı.

Kardeşi Muharrem Süleymanoğlu’nun anılarını anlattığı “Kardeşim Naim” kitabından yola çıkılarak çekilen film; Naim Süleymanoğlu’nun, hasret, vuslat ve rekorlarla geçen ömrünü, haltere başladığı günlerden Bulgaristan’da soydaşlarımızın maruz kaldığı olumsuzluklar sonrası Türkiye’ye iltica etmesi, ilk kez katıldığı olimpiyatlardaki mucize kaldırışıyla Time dergisine kapak olması ve Birleşmiş Milletlerde yaptığı unutulmaz konuşmasına kadar geçen zamanı anlatıyor.

6 yaş ve üzeri büyük, küçük herkes izleyebilecek

Genç ve yetenekli oyuncu Hayat Van Eck’in Naim Süleymanoğlu’nu canlandırdığı “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu”nda, babası Süleyman Süleymanoğlu’nu Yetkin Dikinciler, annesi Hatice Süleymanoğlu’nu Selen Öztürk rol alıyor. Filmde ayrıca Gürkan Uygun, Levent Ülgen, Renan Bilek, Barış Kıralioğlu, Bülent Alkış, Kemal Başar, Mehmet Esen, Evren Erler, Mustafa Kırantepe ve Uğur Güneş ile İsmail Hacıoğlu rol alıyor.

CGV Mars Dağıtım aracılığıyla bugün 1000’in üzerinde salonda vizyona giren “Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” filmini 6 yaş ve üzeri çocuklar da aileleriyle birlikte izleyebilecek.

Halterde aşılması güç, neredeyse imkansız başarılara imza atan, “Dünyanın En İyi Sporcusu” seçilen efsanevi halterci Naim Süleymanoğlu, kariyerine 47 Dünya Rekoru, üst üste 3farklı olimpiyatta kazandığı 3 Olimpiyat Altın Madalyası, 6 Avrupa Şampiyonluğu ile 7 tane Dünya Şampiyonluğu ve nice başarılar sığdırdı. Kendi ağırlığının 3 katından fazlasını kaldırabilen tek sporcu olarak da tarihe geçti. Dünya rekoruna ilk imzasını attığında, 15 yaşındaydı. Türkiye’ye güreş dışında olimpiyatlarda altın madalya kazandıran ilk sporcu da olan Naim Süleymanoğlu, ardında kırılması imkansız rekorlar bıraktı.

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