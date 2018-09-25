mustafa topaloğlu kalp krizi geçirdi

Sözcü Gazetesi ve Habertürk'ün haberlerine göre; Mustafa Topaloğlu, bu sabah saat 05.30 saatlerinde kalp krizi geçirdi. Yakınları tarafından acil olarak Kadıköy’deki Dr. Siyami Ersek Göğüs Kalp Damar Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan 61 yaşındaki ünlü türkücünün durumu ciddiyetini koruyor.



Mustafa Topaloğlu’nun kalbine giden birden fazla damarın tıkandığı ve bunun üzerine anjiyoplasti tekniğini kullanarak stent takıldığı öğrenildi.



Bu sabah saatlerine karşı rahatsızlanarak eşi tarafından hastaneye kaldırılan Topaloğlu’nun şu sıralar yoğun bakım ünitesinde uyutularak tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Kaynaklar; Sözcü - Habertürk

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