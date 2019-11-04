Murat Yeşildere EYVAH CEO DOĞURUYOR! Kitabı İle Tüyap İstanbul Kitap Fuarı’nda

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin küresel bir sorun olduğuna inanan Murat Yeşildere, Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında iş insanı Leyla Alaton ile birlikte 8 Kasım Cuma saat 14.00’da Kalamış Salon’da “İş’te Kitap” söyleşilerinde yer alacak. Yazar, panelin ardından 15.00’te Hümanist Kitap standında düzenlenen imza etkinliğiyle kitap severlerle buluşacak.

Konferans sonrası okuyucuları ile de buluşacak Murat Yeşildere’nin kaleme aldığı Eyvah CEO Doğuruyor!, eğitimden iş hayatına, sanattan politikaya kadınların üstlendikleri rollere dair yazılar ve güncel araştırma verileri yer alıyor. Gelirinin tamamı “Yanındayız Derneği”ne bağışlanan kitap, eşitlik savunucusu bir erkeğin gözlerinden toplumsal cinsiyet eşitliğini sorguluyor.

M. Yeşildere, Eyvah CEO Doğuruyor!

Toplumsal cinsiyet eşitliği savunucusu, iş insanı Murat Yeşildere, kitabında, çalışma yaşamında kadının rolü ve bu rolün erkeklere yansımaları üzerine odaklanıyor. Yeşildere, 20 yılı aşkın süredir liderlerin istihdamı alanında çalışıyor. Bir yandan da iş yaşamının, farklı bakış açıları ve çeşitlilik ile zenginleşebileceğini savunan bir aktivist!

Kitapta; Yeşildere’nin yaklaşık 15 yıl içinde gazete, dergi ve internette yayınlanan yazıları güncel verilerle desteklenerek sunuluyor. Eğitimden iş hayatına, sanatta politikaya kadınların üstlendikleri rollere dair yazılarda, bir erkeğin eşitlik konusuna, “üstten ya da akıl veren” tarzda değil, “samimi” bakış açısı yer alıyor.

Murat Yeşildere kimdir?

Murat Yeşildere, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Manchester UMIST’ten İşletme Ekonomisi dalında yüksek derecesi aldı. Kariyerine Fon Yönetimi ve Hazine alanında başlayan Yeşildere, holding ve banka sektöründe üst düzey yöneticilik yaptı. Ekim 2000’de uluslararası danışmanlık firması Egon Zehnder’de Danışman olarak göreve başladı. Halen Yönetici Ortak olarak firmanın Türkiye, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Kafkasya bölgelerine liderlik ediyor. Fenerbahçe Spor Kulübü, 1907 Derneği, PERYÖN üyesi olan Yeşildere, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusundaki çabaları kapsamında Yönetim Kurulu’nda Kadın Derneği ve Yanındayız Derneği’nin de kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Platin dergisinde liderlik, ekonomi, finans, insan kaynakları ve yönetim konularında yazıyor.

Eyvah CEO Doğuruyor!

Yazar: M. Yeşildere

Kapak Tasarım: Ardan Ergüven

Boyut: 13,5 x 19,5 cm

Sayfa Sayısı: 128 Sayfa

Fiyatı: 22,50 TL

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