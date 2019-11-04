Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 17°
parçalı bulutlu
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99973
ALTIN
276.571
DOLAR
5.6846
STERLIN
7.3523
EURO
6.3462
Er ve Erbaşlar için 'sigortalı askerlik' Kanun Teklifi!
Taşeron işçilere ne kadar zam yapılacak? İşte tediye ödeme tarihi
10 ay boyunca ödeniyor! 1015 TL - 2013 TL Aylık Veriliyor! İşsizlik Maaşı Şartları Nelerdir?
Kızılay personel alımı başvurusu nereden ve nasıl yapılır?
2019 EKPSS engelli memur kontenjanları açıklandı mı? EKPSS engelli memur ataması ne zaman?

Murat Yeşildere EYVAH CEO DOĞURUYOR! Kitabı İle Tüyap İstanbul Kitap Fuarı’nda

Bu sene de çok sayıda okuyucuyu yazarlar ve kitaplarla buluşturmaya hazırlanan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

Murat Yeşildere EYVAH CEO DOĞURUYOR! Kitabı İle Tüyap İstanbul Kitap Fuarı’nda

Bu sene de çok sayıda okuyucuyu yazarlar ve kitaplarla buluşturmaya hazırlanan Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, 2-10 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleştiriliyor.

04 Kasım 2019 Pazartesi 11:20
Murat Yeşildere EYVAH CEO DOĞURUYOR! Kitabı İle Tüyap İstanbul Kitap Fuarı’nda

Toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin küresel bir sorun olduğuna inanan Murat Yeşildere, Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı kapsamında iş insanı Leyla Alaton ile birlikte 8 Kasım Cuma saat 14.00’da Kalamış Salon’da “İş’te Kitap” söyleşilerinde yer alacak. Yazar, panelin ardından 15.00’te Hümanist Kitap standında düzenlenen imza etkinliğiyle kitap severlerle buluşacak.

Konferans sonrası okuyucuları ile de buluşacak Murat Yeşildere’nin kaleme aldığı Eyvah CEO Doğuruyor!, eğitimden iş hayatına, sanattan politikaya kadınların üstlendikleri rollere dair yazılar ve güncel araştırma verileri yer alıyor. Gelirinin tamamı “Yanındayız Derneği”ne bağışlanan kitap, eşitlik savunucusu bir erkeğin gözlerinden toplumsal cinsiyet eşitliğini sorguluyor.

M. Yeşildere, Eyvah CEO Doğuruyor!

Toplumsal cinsiyet eşitliği savunucusu, iş insanı Murat Yeşildere, kitabında, çalışma yaşamında kadının rolü ve bu rolün erkeklere yansımaları üzerine odaklanıyor. Yeşildere, 20 yılı aşkın süredir liderlerin istihdamı alanında çalışıyor. Bir yandan da iş yaşamının, farklı bakış açıları ve çeşitlilik ile zenginleşebileceğini savunan bir aktivist!

Kitapta; Yeşildere’nin yaklaşık 15 yıl içinde gazete, dergi ve internette yayınlanan yazıları güncel verilerle desteklenerek sunuluyor. Eğitimden iş hayatına, sanatta politikaya kadınların üstlendikleri rollere dair yazılarda, bir erkeğin eşitlik konusuna, “üstten ya da akıl veren” tarzda değil, “samimi” bakış açısı yer alıyor.

Murat Yeşildere kimdir?

Murat Yeşildere, lisans eğitimini Boğaziçi Üniversitesi Endüstri Mühendisliği bölümünde tamamladı. Manchester UMIST’ten İşletme Ekonomisi dalında yüksek derecesi aldı. Kariyerine Fon Yönetimi ve Hazine alanında başlayan Yeşildere, holding ve banka sektöründe üst düzey yöneticilik yaptı. Ekim 2000’de uluslararası danışmanlık firması Egon Zehnder’de Danışman olarak göreve başladı. Halen Yönetici Ortak olarak firmanın Türkiye, Bağımsız Devletler Topluluğu ve Kafkasya bölgelerine liderlik ediyor. Fenerbahçe Spor Kulübü, 1907 Derneği, PERYÖN üyesi olan Yeşildere, Toplumsal Cinsiyet Eşitliği konusundaki çabaları kapsamında Yönetim Kurulu’nda Kadın Derneği ve Yanındayız Derneği’nin de kurucu Yönetim Kurulu üyesi olarak görev yapıyor. Platin dergisinde liderlik, ekonomi, finans, insan kaynakları ve yönetim konularında yazıyor.

Eyvah CEO Doğuruyor!

Yazar: M. Yeşildere

Kapak Tasarım: Ardan Ergüven

Boyut: 13,5 x 19,5 cm

Sayfa Sayısı: 128 Sayfa

Fiyatı: 22,50 TL

KPSSCAFE.COM.TR

Anahtar Kelimeler:
murat yeşildere eyvah ceo doğuruyor kitabı tüyap istanbul kitap fuarı nda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sanmam, kanmam, inanmam demeyin!
Sanmam, kanmam, inanmam demeyin!
Genç Şarkıcı Onur Mete İle Özel Röportaj: " Youtube'a Ağırlık Vereceğiz"
Genç Şarkıcı Onur Mete İle Özel Röportaj: " Youtube'a Ağırlık Vereceğiz"
“Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” Vizyona Günler Kala Beklenen Fragman Yayınlandı
“Cep Herkülü: Naim Süleymanoğlu” Vizyona Günler Kala Beklenen Fragman Yayınlandı

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim