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Michael Jackson’ın moonwalk çorapları satışa çıkıyor

Michael Jackson’ın tarihi Motown 25 konserinde ilk kez sergilediği ikonik hareketi moonwalk yaparken giydiği çoraplar açık artırma ile satışa sunulacak. Çorapların 2 milyon dolar seviyesinden alıcı bulması bekleniyor.

Michael Jackson’ın moonwalk çorapları satışa çıkıyor

Michael Jackson’ın tarihi Motown 25 konserinde ilk kez sergilediği ikonik hareketi moonwalk yaparken giydiği çoraplar açık artırma ile satışa sunulacak. Çorapların 2 milyon dolar seviyesinden alıcı bulması bekleniyor.

09 Kasım 2019 Cumartesi 06:58
Michael Jackson’ın moonwalk çorapları satışa çıkıyor

Michael Jackson'ın ilk moonwalk'unda giydiği çorapları 13 Kasım'da Türkiye saati ile 14.00'da açık artırmada satışa çıkıyor. 100 bin dolardan satışa çıkması planlanan kristallerle bezeli beyaz çorapların 2 milyon dolar seviyesinden alıcı bulması bekleniyor.

Yalnızca sahnede giyildi

Jackson çoraplarını, 1984’teki Zafer Turnesi – Victory Tour sırasında, açık artırmaya da dahil edilen imzalı bir mektupla beraber menajeri Frank DiLeo’ya vermişti. Çorapların çok iyi durumda olduğu, yalnızca sahnede giyildiği belirtiliyor.

Açık arttırmada ayrıca Michael Jackson için eski NBA yıldızı Michael Jordan tarafından imzalanmış bir Chicago Bulls formasının da satılması bekleniyor.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

Anahtar Kelimeler:
Açık ArttırmaÇorapMoonwalkMichael Jackson
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