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Merakla Beklenen Andy Warhol Sergisi, UNIQ Expo'da Kapılarını Açtı

Pop Art'ın öncüsü Andy Warhol ve bu akımın en önemli temsilcilerinin orijinal eserlerinin yer aldığı Andy Warhol sergisi açıldı. Odeabank'ın ana sponsorluğunda 29 Mart'a kadar sürecek olan sergi, İstanbul Maslak'taki UNIQ Expo'da, 1500 metrekarelik dev bir Pop Art arenası sunuyor.

Merakla Beklenen Andy Warhol Sergisi, UNIQ Expo'da Kapılarını Açtı

Pop Art'ın öncüsü Andy Warhol ve bu akımın en önemli temsilcilerinin orijinal eserlerinin yer aldığı Andy Warhol sergisi açıldı. Odeabank'ın ana sponsorluğunda 29 Mart'a kadar sürecek olan sergi, İstanbul Maslak'taki UNIQ Expo'da, 1500 metrekarelik dev bir Pop Art arenası sunuyor.

07 Kasım 2019 Perşembe 10:31
Merakla Beklenen Andy Warhol Sergisi, UNIQ Expo'da Kapılarını Açtı

UNIQ Expo, sanatın dahilerini tutkunlarıyla buluşturmaya devam ediyor ve bu kez 1950'li yılları İstanbul'un kalbine taşıyor. Odeabank'ın ana sponsorluğundaki Andy Warhol sergisi, Pop Art'ın öncüsü Andy Warhol başta olmak üzere, yine bu akımın en önemli isimleri arasında olan Keith Haring, Roy Lichtenstein ve James Rosenquist'in 100'den fazla orijinal eserini sanatseverlerle buluşturuyor. Begüm Alkoçlar küratörlüğündeki sergi ayrıca, yaratıcı yetenekler ve endüstriler için sürdürülebilir destek programı McArt.ist iş birliği ile yeni nesil çağdaş sanat temsilcilerinin eserlerinden oluşan seçki çalışmalara da yer veriyor.

Andy Warhol'un ünlü sözü "Bir gün herkes 15 dakikalığına ünlü olacak" ile ziyaretçilerini karşılayan sergi, Pop Art'a saygı duruşu niteliğindeki #SagolWarhol mottosuyla karşımıza çıkıyor. 1500 metrekarelik dev bir Pop Art arenası olan sergi, her alanında sanatın en eğlenceli ve en renkli halini karşımıza çıkarıyor. Andy Warhol'un ikonikleşen Marilyn Monroe, Campbell Soup ve Flowers gibi birçok ünlü eserine yer verilen sergide Warhol'un atölyesi olan ve aynı zamanda dönemin sanatçılarının, sanatseverlerinin buluşma noktası olan Factory de yer alıyor.

Sergide, reklam ve çizgi roman öğelerini birlikte kullandığı çalışmalarıyla ün kazanan Roy Lichtenstein ise, orijinal eserlerinin yanı sıra, ikonik eseri Van Gogh odasının enstalasyonuyla karşımıza çıkıyor. Grafitileriyle Pop Art'ın ünlü isimleri arasında yer alan Keith Haring ise, Andy Mouse, Best Buddies gibi orijinal eserleriyle sergideki yerini alıyor.

Sergi, Best Buddies projesine dikkat çekiyor...

Andy Warhol sergisi, Best Buddies projesine de anlamlı bir destek veriyor. Keith Haring'in logosunu hazırladığı Best Buddies projesine dikkat çeken sergi farkındalığı artırmayı amaçlıyor. 2019 yılı itibariyle 30. yılına giren küresel proje, ABD’de 50 eyalette ve 53 ülkede uygulanıyor. Best Buddies programıyla, zihinsel ve gelişimsel engelleri olan bireyler için bire bir dostluklar, entegre istihdam ve liderlik geliştirme fırsatları yakalanıyor.

Dahilerden ilham alan yeni nesil Pop-Art temsilcileri bu sergide...

Andy Warhol sergisi, yaratıcı yetenekler ve endüstriler için sürdürülebilir destek programı McArt.ist iş birliği ile yeni nesil çağdaş sanat temsilcilerine de fırsat yaratıyor. 11 temsilci, dikkat çeken yaratıcı işleriyle sergideki yerini alıyor.

7-70'e, Pop Art ile iç içe interaktif bir deneyim...

“Sanata herkes dokunsun” misyonunu üstlenen sergi bu kapsamda, Pop Art ve Andy Warhol'u tüm yönleriyle tanıtırken, çeşitli atölye çalışmaları, etkinlikler ve sanat sohbetleriyle ziyaretçilere interaktif bir deneyim de sunacak. 29 Mart’a kadar devam edecek olan ve 7'den 70'e herkese hitap eden sergide çocuklar; Andy Warhol'un renkli Pop Art dünyasını ve 50'li yılların tüketim çılgınlığını keşfederken, sanatın keyifli, eğlenceli tarafıyla da tanışacaklar. Roy Lichtenstein’ın Van Gogh odasında hayal dünyalarını genişletecek, New York sokak sanatçısı Keith Haring’in grafitileriyle renklenecek, 60'lı yılların diskoteğinde dans edecek ve eğlenerek öğrenecekler.

İletişim sponsorluğunu ZUBİZU'nun gerçekleştirdiği sergide sosyal medya tutkunları da unutulmadı. Ziyaretçiler, özel tasarlanmış dekorlarda, sanat kokan, özgün fotoğraflar çekip, paylaşım yapabilecek.

Andy Warhol sergisinin biletleri Biletix'te!

Sergi Saatleri:
Pazartesi - Cuma : 10:00 - 18:00

Cumartesi : 10:00 - 19:00
Pazar : 10:00 - 18:00

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