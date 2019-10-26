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Memurlar 29 Ekim'de fazla mesai yapacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 28 Ekim'deki yarım gün resmi tatilde fazla mesai yaptırma kararı aldı.

Memurlar 29 Ekim'de fazla mesai yapacak!

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için 28 Ekim'deki yarım gün resmi tatilde fazla mesai yaptırma kararı aldı.

26 Ekim 2019 Cumartesi 15:20
Memurlar 29 Ekim'de fazla mesai yapacak!

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), dün Vergi Dairelerine “Acele” kodlu gönderdiği genelgede, “Bilindiği gibi 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle tüm yurtta 28 Ekim 2019 Pazartesi günü öğleden sonra, 29 Ekim 2019 Salı günü ise tam gün resmi tatildir. Ancak, vergi dairelerinde meydana gelmesi muhtemel sıkışıklığın önlenmesi ve mükelleflere kolaylık sağlanması amacıyla vergi dairelerinin 28 Ekim 2019 Pazartesi günü saat 13.00’dan 17.00’a kadar açık tutulması, hizmetlerin aksatılmaması için yeterli sayıda personel bulundurulması ve diğer tedbirlerin alınması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.

Odatv'den Hüreyra Oflaz'ın haberine göre genelgeye Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu’na bağlı Büro-İş Sendikası, KESK’e bağlı Büro Emekçileri Sendikası (BES) tepki gösterdi.

“FAZLA MESAİ UYGULAMASINI PROTESTO EDİYORUZ, MESAİYE KATILMIYORUZ”

 Büro-İş’ten yapılan açıklamada, “En önemli Milli Bayramlarımızdan olan Cumhuriyet Bayramında çok acil ve önemli bir gerekçe olmadan fazla mesai uygulaması kabul edilemez. Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 28 Ekim 2019 öğleden sonra başlayan Cumhuriyet Bayramında uygulamaya konulan 13.00-17.00 arası fazla mesai uygulamasını sendika olarak protesto ediyor ve üyelerimize hukuki koruma sağlamak amacıyla yönetim kurulumuzca mesaiye katılmama kararı almış bulunuyoruz. Mesaiye katılıp katılmamak kişilerin takdirindedir” ifadelerine yer verildi.

“YASA DIŞI YAZIYI GERİ ÇEKMEYE DAVET EDİYORUZ”

BES’ten yapılan açıklamada, “Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Resmi tatili ile ilgili yayınlamış olduğu 25.10.2019 tarih  ve E.148044 sayılı “Vergi Dairelerinin Açık Bulundurulması” konulu yazısı öncelikle Yasalara aykırı olup, Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı birimlerde yapılan iş ve işlemlerle ilgili herhangi bir olağanüstü durum sözkonusu değildir. Burada niyet sorgulaması yapmayı kamuoyunun takdirine bırakıyor, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı yayınlamış olduğu yasa dışı yazıyı geri çekmeye davet ediyoruz. Aksi durumda sendikamız bu yasa dışı uygulamanın her türlü zeminde takipçisi olacak, sorumlular hakkında hukuki süreç başlatacaktır” ifadelerine yer verildi.

OdaTV

Son Güncelleme: 26.10.2019 15:58
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