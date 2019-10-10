Galeriler Videolar ONLİNE KPSS HAZIRLIK
Ankara 18°
açık
KPSS HABERLERİ KPSS İLANLARI MEMUR HABERLERİ KAMU PERSONELİ EĞİTİM HABERLERİ
BIST
99096
ALTIN
284.869
DOLAR
5.8669
STERLIN
7.1817
EURO
6.4632

Memur annelere ‘yarı zaman’ müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi...

Milyonlarca memur bekliyordu,müjde geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yıldır bekleyen memur anneye yarı zamanlı çalışma hakkına ilişkin talimat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerekirse kapsamını daraltın. Bu hakkı öncelikli kadınlara verelim. Ama bir an önce hayata geçirelim” ifadesini kullandı.

Memur annelere ‘yarı zaman’ müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi...

Milyonlarca memur bekliyordu,müjde geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 3 yıldır bekleyen memur anneye yarı zamanlı çalışma hakkına ilişkin talimat verdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Gerekirse kapsamını daraltın. Bu hakkı öncelikli kadınlara verelim. Ama bir an önce hayata geçirelim” ifadesini kullandı.

10 Ekim 2019 Perşembe 08:57
Memur annelere ‘yarı zaman’ müjdesi! Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi...

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hafta sonu partisinin Kızılcahamam kampında partililerle yaptığı istişare toplantısında soruları yanıtladı.  Hürriyet'ten Gizem Karakaş'ın haberine göre bir milletvekili, çocuğun ilköğretime başlayıncaya kadar anne ve babasına yarı zamanlı çalışma hakkı tanıyan yasanın 2016 yılında yürürlüğe girdiğini, ancak bu yasadan sadece işçilerin yararlandığını belirterek, memurlara da bu konuda söz verildiğini hatırlattı.

SIKINTI YARATABİLİR

Erdoğan’ın, memurların neden yasadan yararlanmadığını sorması üzerine, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, “Memurların yaklaşık yüzde 49’unun 6 yaşından küçük çocuğu bulunuyor. Bu ailelerin yarızamanlı çalışması kamuda sıkıntı oluşturabilir” yanıtını verdi. Selçuk, yönetmelik çıktığında 6 yaş ve altı çocuğu bulunan bütün memurların yarızamanlı çalışmak için başvuruda bulunmasından kaynaklı bir endişe olduğunu aktardı.

ÖNCE KADINLAR

Bu konuda verilen sözün yerine getirilmesi gerektiğini belirten Erdoğan, “Gerekirse kapsamını daraltın. Bu hakkı öncelikli kadınlara verelim. Ama bir an önce hayata geçirelim” ifadesini kullandı. Toplantıda milletvekilleri, memurlara yarızamanlı çalışma ile ilgili anne ya da babaya seçim hakkı sunulabileceği görüşünü de Cumhurbaşkanı Erdoğan’a aktardı.

Anahtar Kelimeler:
memur annelere yarı zaman müjdesi cumhurbaşkanı erdoğan talimat verdi
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Burçin BİLDİK yeni tiyatro oyunu ile karşınızda!
Burçin BİLDİK yeni tiyatro oyunu ile karşınızda!
7. Boğaziçi Film Festivali Biletleri Satışta!
7. Boğaziçi Film Festivali Biletleri Satışta!
Necip Fazıl’ın unutulmaz eseri “Reis Bey” Zeytinburnu’nda Sahnelenecek
Necip Fazıl’ın unutulmaz eseri “Reis Bey” Zeytinburnu’nda Sahnelenecek

Galeriler Videolar Anketler
    Copyright © 2019 - Tüm hakları saklıdır.
    KPSS CAFE | KPSS Haber Portalı

    KPSS Cafe - Türkiye'nin KPSS Hazırlık Portalı

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Haber Scripti TE Bilişim