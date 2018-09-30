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Mehmet Uslu Hayatını Kaybetti!

Televizyon dizilerinin Ünlü oyuncusu Mehmet Uslu, dün gece tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mehmet Uslu, Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinin Rıfat'ı olarak büyük üne kavuşmuştu.

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Mehmet Uslu Hayatını Kaybetti!

Televizyon dizilerinin Ünlü oyuncusu Mehmet Uslu, dün gece tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Mehmet Uslu, Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinin Rıfat'ı olarak büyük üne kavuşmuştu.

30 Eylül 2018 Pazar 09:05
Mehmet Uslu Hayatını Kaybetti!

57 yaşındaki dizi ve sinema oyuncusu Mehmet Uslu, 2 gün önce rahatsızlanarak İstanbul Maltepe Devlet Hastanesi’ne tedavi edilmek üzere kaldırılmıştı. Akciğer kanseri ile savaşan oyuncu, dün gece saat 23:00’da tedavi gördüğü hastanede yaaşamını yitirdi. Mehmet Uslu'nun cenazesi bugün memleketi Akşehir’e gidecek ve yarın 1 Ekim 2018 Pazartesi günü, Akşehir’de son yolculuğuna uğurlanacak.

MEHMET USLU KİMDİR?

24 Nisan 1961 tarihinde dünyaya gelen dizi ve sinema oyuncusu Mehmet Uslu, çok sayıda sevilen dizide önemli roller üstlendi. Uslu, Fatmagül'ün Suçu Ne dizisinin Rıfat'ı olarak biliniyordu.

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Son Güncelleme: 30.09.2018 11:44
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mehmet uslu hayatını kaybetti
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