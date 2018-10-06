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MaviBahçe Gastronomi Festivali Başladı !

İzmirlilere lezzet şöleni yaşatan MaviBahçe Gastronomi Festivali renkli etkinliklerle başladı. 7 Ekime kadar sürecek festivale ziyaretçiler yoğun ilgi gösterirken, ilk gününde profesyonel aşçıların yaptığı yemek ve sunumlar ilgiyle izlendi.

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MaviBahçe Gastronomi Festivali Başladı !

İzmirlilere lezzet şöleni yaşatan MaviBahçe Gastronomi Festivali renkli etkinliklerle başladı. 7 Ekime kadar sürecek festivale ziyaretçiler yoğun ilgi gösterirken, ilk gününde profesyonel aşçıların yaptığı yemek ve sunumlar ilgiyle izlendi.

06 Ekim 2018 Cumartesi 18:21
MaviBahçe Gastronomi Festivali Başladı !

Kente canlılık katan organizasyonlara imza atan MaviBahçe Alışveriş ve Yaşam Merkezi’nin ev sahipliğinde düzenlenen Gastronomi Festivali, ünlü şeflerden yemek tarifleri, tadımlar, konserler, film ve belgesel gösterimleriyle katılımcıları neşeli bir lezzet yolculuğuna çıkartıyor.  

Workshoplar, söyleşiler ve belgesel gösterimleriyle dolu dolu bir festival olan etkinlik,  Macro Center The Backyard’ ın spagetti yapımı ve inceliklerini anlatan Ege yöresine ait tam buğdaylı sebzeli makarna workshopuyla başladı. Klasik spagetti yapımının dışına çıkmak ve farklılık yaratmak isteyen yemek severler, sağlıklı makarna sunumu sonrasında gerçekleşen tadım etkinliğine katıldı.

ŞEFTEN TARHANALI ENGİNAR VE KİNOALI KABAK 

İzmir Profesyonel Aşçılar Derneği Başkanı Şef Şamil Akşit, Kent Meydanı’nda düzenlediği workshopunda klasik ve sevilen ege lezzetlerini farklı yorumuyla katılımcılara sundu. Akşit tarhanalı enginar ve kinoalı kabak sıyırma yemeği ile izleyicilere sağlıklı Ege lezzetleri tarifleri verdi.

ZEYTİNYAĞI YOLCULUĞU

Teras katında gerçekleşen söyleşide konuşan Dr. Dilşen Oktay,  Zeytinyağı ve Sağlık konulu konuşmasında zeytinyağı hakkında bilinmeyenleri anlattı. Zeytinin, ağaçlardan sofralarımıza olan yolculuğu ve tüm kullanım alanlarını anlatan Oktay, katılımcıların sorularını da yanıtladı. Uzman Turist Rehberi Sara Pardo, söyleşisinde çocukluğundan ilham alarak yazdığı ‘Safarat Mutfağı’ isimli kitabının öyküsünü anlattı. Pardo, Musevi kültüründen ve Musevi mutfağından bahsetti.

SAFRAN SOSLU BADEMLİ ENGİNARLI DİL BALIĞI YEMEĞİ BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Öğretim Üyesi Şef Emrah Köksal Sezgin; " Modernize Edilmiş Kumru” isimli workshoplarıyla farklı tatları sağlıklı bir menü haline getirmenin yollarını anlattı. Balığın ve deniz ürünlerinin lezzetine dayanamayanların izlediği Gold Yengeç Mutfak Şefi İbrahim Kaya tarafından düzenlenen “Safran Soslu Bademli Enginarlı Dil Balığı” isimli workshop ise balık severlere farklı heyecanlar yaşattı. Dory’s Kitchen&CakeStudio Kurucusu, Eğitmen ve Pasta Şefi Melike Bahçeci  gerçekleştirdiği workshop ve söyleşileri ile izleyicileri tatlı bir yolculuğa çıkarttı. Ünlü Şef Rafet İnce; Chef'in Sağlıklı Masası’nda yeteneklerini sergilerken yine aynı isimli kitabını hayranları için imzaladı. Sevim Lokantısı’nın workshobunda ‘Kuzu Etli Şevketi Bostan’ yemeğinin tarifi anlatıldı. Katılımcılar Coffeshop Company'in özel sunumuyla Chemex ile Kahve Demleme söyleşisiyle kahve demlemenin farklı yöntemlerini öğrendi. Sosyal Medya Danışmanı İrem İme’nin ‘İnstagramda Fotoğraf Sanatı’ isimli söyleşisi büyük ilgi gördü. Aynı gün Köy Koop Genel Başkanı Neptün Soyer, ‘Slow Food ve İyi Tarım Oluşumları’ hakkında söyleşi gerçekleştirdi. Bu etkinliğin ardından Soyer ve İşkadını Ayşe Karadan başarı hikayelerinin sırlarını paylaştı.  Öğretim Üyesi Şef Emrah Köksal Sezgin; “Gastronomi Dünyasında Yeni Trendler ve Sağlık" söyleşisiyle farklı tatları sağlıklı bir menü haline getirdi.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 06.10.2018 19:05
Anahtar Kelimeler:
mavibahçe gastronomi festivali başladı
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