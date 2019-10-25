​Liderlerin el kitabı görücüye çıktı!

BİLGİ Halkla İlişkiler ve Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Program Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Vehbi Görgülü’nün “Kurumsal Liderlik ve Risk Yönetimi” isimli kitabı yayınlandı. Kitapta, güncel ve etkili liderlik modelleri tartışılırken, beraberinde incelenen liderlik modellerinin risk yönetim süreçlerindeki verimliliği sorgulanıyor. Çalışmada, aynı zamanda Facebook, Toyota ve BP gibi küresel çapta etkili şirketlerin sürdürdüğü risk yönetim çalışmaları da ele alınıyor.

Günümüz liderlerinin, lider konumuna gelmeyi hedefleyen genç profesyonellerin ve öğrencilerin yararlanabileceği kapsamlı bir kaynak olarak öne çıkan eser, şirketlerin geleceğini belirleyecek tüyoları da bünyesinde barındırıyor.

İstanbul Bilgi Üniversitesi Hakkında: İstanbul Bilgi Üniversitesi, 1996 yılında Türkiye’de üniversite yaşamına yeni bir soluk getirmek amacıyla “Okul için değil yaşam için öğrenmeliyiz” ilkesiyle yola çıkarak kurulmuştur. Yaklaşık 1500 kişilik bir öğretim kadrosuna sahip olan üniversitenin 25.000’i aşkın öğrencisi ve 40.000’i aşkın mezunu vardır. İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sosyal ve Beşeri Bilimler, Hukuk, İşletme, İletişim, Sağlık Bilimleri, Mimarlık ile Mühendislik ve Doğa Bilimleri fakültelerinin yanı sıra yüksekokulları, meslek yüksekokulları ve enstitüleri çatısı altında 150’yi aşkın ön lisans, lisans ve doktora programı sunmaktadır. Kurulduğu günden bu yana öğrencilerine uluslararası gelişim fırsatları sunan İstanbul Bilgi Üniversitesi, Yükseköğretim Derecelendirme Kuruluşu QS’in 2020 yılı “Gelişmekte olan Avrupa Ülkeleri ve Orta Asya Üniversiteleri Sıralaması”nda en iyi 130 üniversite arasında yer almaktadır. İstanbul’un merkezinde, santralistanbul, Dolapdere, Kuştepe ve Kozyatağı olmak üzere dört kampüsü bulunmaktadır. İstanbul Bilgi Üniversitesi hakkında ayrıntılı bilgiye www.bilgi.edu.tr adresinden ulaşılabili

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