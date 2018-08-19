KPSS Soru Adayı : Türkiye'nin En Büyük Atatürk Heykeli Hangi İlimizde?

Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda bazen öyle hayatın içinden sorular soruluyor ki, bazen o anı hatırlayıp iyi ki, o an okumuşum veya dinlemişim gibi sevinçler yaşayabiliyoruz. Kim bilir belki de Türkiye'nin en büyük Atatürk Heykeli hangi ilimizdedir sorusu KPSS'de çıkabilir. Aklınızın bir yerinde bulunsun.Sıtkı Kahvecioğlu Vakfın tarafından projelendirilen ve yaptırılan 22 metre yüksekliğinde ve 50 ton ağırlığındaki Atatürk heykeli son günlerde oldukça fazla dikkat çekiyor.

TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK ATATÜRK HEYKELİ HANGİ İLİMİZDEDİR?

Artvin'de, Türkiye'nin en büyük Atatürk Anıtı ile dikkati çeken Atatepe, teleferik, kongre merkezi ve otel ile uluslararası yarı maraton gibi projelerle turizmde adından söz ettirecek.

Sıtkı Kahvecioğlu Vakfı tarafından yaptırılarak 19 Mayıs 2012'de törenle açılışı yapılan 22 metre yüksekliğindeki ve 50 ton ağırlığındaki Atatürk Anıtı'na ev sahipliği yapan Atatepe, 2016 yılında Artvin Belediyesine devredildi.

Türkiye'nin en büyük Atatürk Heykeli'ne ait resimler şöyle;

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