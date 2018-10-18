Kitabınızı Basıma Vermeden Önce Bilmeniz Gereken 6 Önemli Detay

Bir hikaye, okurlarıyla buluştuğu zaman bitmiştir aslında… Yani bir kitabın kitap olması için gerekli olan şartlardan en önemlisi hiç şüphesiz onu okuyan insanların olmasıdır. Diğer taraftan yazmanın heyecanına kendini kaptırmış olan insanların en büyük hayali, hazırladığı ve hayalleriyle süslediği çalışmanın kitap haline dönüştüğünü görmektir. Günler ve gecelerce üzerinde çalışılarak emek verilen sayfalar, artık başka insanların hayatlarına girmeye yani kitap olmaya hazırdır.

Günümüzde pek çok şey gibi kitap yayımlatmak da daha kolay ulaşılabilir bir durum haline geldi. Kitap yazan kişiler için, yazdıkları kitabı yayımlayacak bir yayınevi bulmak ise sürecin en zorlu aşaması olarak görülmektedir. Bilinmesi gereken ilk şey bu sürecin profesyoneller tarafından yönetilmesi gereken bir süreç olduğudur. Peki bu süreçte neler yapılması gereklidir? Kişisel yayıncılık alanının önemli isimlerinden Yazardan Direkt Yayınevi ekibi, kitap yayımlatmak isteyenler için şu önerilerde bulunuyor.

1-Editoryal Süreç: Yayımlanmamış bir dosyanın ya da metnin profesyonel/şüpheci bir gözle okunup, enine boyuna incelenerek yorumlanması; dilin, imlanın kontrolü ve yazılan metnin kendi türünde en doğru biçimine uygunluğunun denetlenmesidir. Dosyanın yayımlanmaya hazır bir kitap haline getirilmesi editör okumasıdır. Tüm bu düzenleme ve düzeltmelerin yazarın dünyasına müdahale etmeden, olumlu yönlendirmeler ile yapılması ise esastır.

2-İç Tasarım: İçeriğin önüne çıkmadan, okuyucuya en uygun ve rahat okumayı sağlayacak şekilde iç sayfa düzenlemesinin yapılması gerekir. Kitabınızın türü, ölçüleri, bölüm ayrım ve başlıkları, dipnotları, açıklamaların yerleştirilmesi, dizin, referanslar ve sayfa numaralandırılması gibi görsel düzene hizmet eden iç tasarımda profesyonelce göz önüne alınması gereken unsurlardır.

3-Kapak Tasarımı: Ön ve ara kapak tasarımı, yani kitabın vitrini en önemli konulardan biridir. Sizin kitabınızın kapağında görmek istediğinizin yanı sıra okuyucuya en doğru yansıtmayı dikkat çekici bir şekilde sunmanız gerekir. Arka kapak yazısı sizin ilk ‘’5 saniyelik önyargı’’ şansınızdır.

4-Kitle Belirleme: Başarının, kitabınızın size ne kadar hoş ya da güzel görünmesinden değil hedef kitlenize neyin çekici geleceğini bulmaktan geçtiğini unutmamak gerekir.

5-Yasallık: Bütün bunların yanı sıra, yasal gerekliliklerin yerine getirilmesi, kitabınızın uluslararası kimlik numarası olan Uluslararası Standart Kitap Numarasının (ISBN) alınması, satış için gerekli bandrollerin temin edilmesi, kitapların Kültür Bakanlığının gerekli gördüğü kuruluşlara ulaştırılması, sürecin hatasız ve hızlı yönetilmesi de kitap yayımlamanın en önemli aşamalarından biri.

6-Baskı Kalitesi: İyi bir matbaa, temiz ve hatasız basım dosyanızın kitap olarak elinize ulaşmasının son aşaması olmakla birlikte, okuyucuya ulaşmanın ve kitap tanıtımının yazarın kitabı ile birlikte çıkacağı yolculuğun başlangıcıdır.

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