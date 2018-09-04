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Kenan Işık'tan iyi haber geldi

2014 yılında gittiği spor salonunda yere düşerek kafasını çarpan ve çarpma etkisi ile komaya giren ünlü sanatçı Kenan Işık'tan güzel haber geldi.

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Kenan Işık'tan iyi haber geldi

2014 yılında gittiği spor salonunda yere düşerek kafasını çarpan ve çarpma etkisi ile komaya giren ünlü sanatçı Kenan Işık'tan güzel haber geldi.

04 Eylül 2018 Salı 17:07
Kenan Işık'tan iyi haber geldi

2014 yılında gittiği spor salonunda yere düşerek kafasını çarpan ve çarpma etkisi ile komaya giren ünlü sanatçı Kenan Işık'tan güzel haber geldi.

Kenan Işık 'ı Bodrum'da bulunan yazlığının balkonunda fotoğraf ve videolarla görüntüleyen ancak videoları basınla paylaşmak istemeyen yazlık sakinleri, Işık, hakkında sevindirici açıklamalar yaptı.

Görgü tanıklarının iddiasına göre, Kenan Işık'ın sol tarafının felçli olduğu, ayakta duramadığını ve yürüyemediğini söylediler. Ancak bir kişinin yardımı ile hareket edebildiğini söyleyen görgü tanıkları, Kenan Işık’ın sağlığının iyi olduğunu, ailesi ve akrabaları ile balkonda oturduğunu ve zaman zaman aile için konuşmalara gülerek karşılık verdiğini gözlemlediklerini belirttiler.

Kenan Işık Twitter'da en çok konuşulanlar arasına girdi. İşte o tweetlerden bazıları şöyle;

Kenan Işık 21 Mart 2014 den beri bitkisel hayatta ve uyuyor. Kenan Işık uyutulmaya başlandığı ilk andan beri Türkiye'de olan büyük olaylar; 21 patlama Yılbaşı gecesi eğlence mekanı tarandı 1 Darbe teşebbüsü oldu Türkiye suriye'ye girdi Cumhurbaşkanı değişti.

Adam uyuduğundan beri dünyaya bir meteor çarpmadı, bir de uzaylılar istila etmedi. Bunların dışında her şey oldu.

Kenan Işık'tan müjdeli haber gelmiş. Hayati fonksyonları normale dönmüş. Çok sevindim. Yıllar sonra uyandığında halen AKP 'nin iktidarda. 4,5 senede 4,5 milyon suriyeli daha gelmiş. Dolar olmuş 7 TL falan filan..

Kenan Işık'tan iyi haber var; Hayati fonksiyonları normale dönmüş. Ona sakın onun zamanında 400 bin dolar 1 milyonken bugün 150 bin doların 1 milyon ettiğini söylemeyin.

Kenan Işık’tan iyi haber gelmiş de ona kötü haberimiz var :)) Kim anlatıcak şimdi 4-5 yılda yaşananları :)))

"Kenan Işık'tan" gelen iyi haberlere çok sevindik. Ama adamın sağlığı üzerinden saçma salak tweet atıp komik olduğunu zanneden beyin fukaraları sevincimizi gölgeliyor maalesef

Kenan Işık'tan müjdeli haber geldi. Hayati fonksiyonları normale döndü. Uyandığında ülkenin haline tepkisini çok merak ediyorum.

Kenan Işık'tan güzel haber gelmiş. Daha dün aklıma geldi noldu bu adam diye bi Murat Yıldırıma bak bi Kenan Işık'a bak dedim arada dağlar kadar fark var...

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

>>2018 LİSE-ÖNLİSANS KPSS'YE GİRECEK ADAYLAR DİKKAT!!!


Son Güncelleme: 04.09.2018 20:38
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