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Kaygılı Köyün Çocukları! Z: Bir Kuşağı Anlamak

Kuşak Araştırmacısı Evrim Kuran’ın Z kuşağını tüm ayrıntılarıyla anlatan ikinci kitabı Z: Bir Kuşağı Anlamak yayınlandı.

Kaygılı Köyün Çocukları! Z: Bir Kuşağı Anlamak

Kuşak Araştırmacısı Evrim Kuran’ın Z kuşağını tüm ayrıntılarıyla anlatan ikinci kitabı Z: Bir Kuşağı Anlamak yayınlandı.

21 Kasım 2019 Perşembe 17:28
Kaygılı Köyün Çocukları! Z: Bir Kuşağı Anlamak

Türkiye’de yaptığı kuşak araştırmalarıyla dikkat çeken ve bu konuda ilklere imza atan Evrim Kuran ikinci kitabı olan “Z: Bir Kuşağı Anlamak”ta Türkiye’nin bilinen ve bilinmeyen Z kuşağını etkileyici ve akıcı bir anlatımla gözler önüne seriyor.

Geniş bir alanda gerçekleştirilen titiz bir araştırmanın sonuçlarından yola çıkarak hazırlanan kitap; birbirinden çok farklı şartlarda ama aynı küresel köyde yaşayan Z kuşağı bireylerinin gerçekleri, mücadele alanları, zenginlikleri ve giderek sevgisizleşen dünya için yaratabilecekleri farklılıkları okuyucuyla buluşturuyor.

Kuşak araştırmalarına neredeyse ömrümün yarısını adadığını belirten Evrim Kuran; “Bu kitabı kuşak çalışmalarına başladığımdan bu yana heyecanla beklediğim Z kuşağını anlamak isteyenler ve kuşağın ta kendisi için yazdım. Hayatı ele alış biçimleri ve değerleriyle öncüllerinden belirgin farklılıklar sergileyeceklerine inandığım bu kuşağı bir birey, bir araştırmacı, bir anne olarak merakla bekledim. Onların yetişkin bireyler halini alacağı gelecekte, sadeleşme, sürdürülebilirlik, girişimcilik ve sivil toplum inisiyatiflerinin değer kazanacağına, doğanın, barışın, yaratıcı zekânın her zamankinden daha kıymetli olacağına inandım. Ancak bu fikirlerimi içgüdüyle değil, data ile desteklemek yaşadığım topluma araştırmaları ile hizmet eden biri olarak boynumun borcuydu. Bu araştırmayı çeşitli illerde ve sosyoekonomik olarak birbirinden çok farklı mahallelerde gerçekleştirirken, aylarca titizlikle çalışıp önemli bulgulara eriştik. Bu kitapta sadece alışageldiğimiz, hayata daha şanslı başlayan çocukların ve gençlerin değil, arka mahallelerin unutulan sokaklarındaki çocukların da hikayeleri ve onlara ilk kez sorulan sorular da var. Bu mahallelerin bazıları Türkiye’nin büyük kentlerinin tam içinde olsa da hiç girilemeyecek uzaklıkta; bazıları da şehrin dışına itilmiş haldeler. Kaybolmuşların, kaybetmişlerin, kimsesizlerin kolayca sıradanlaşabilecek benzerlerin bir arada bulunduğu, postacıların veya sayaç okuyucuların bile gitmekten imtina edebildiği mahallelere yüz yüze görüşmeler yapmak için girmek çok kolay bir karar değildi. O kararı verdikten sonra karşılaştığımız onca engele rağmen geri dönmedik” dedi.

Z kuşağıyla yaşayan ebeveynlere, eğitimcilere, şirketlere önerilerin yanı sıra Z Kuşağının kendisine de önerilerin olduğu Z: Bir Kuşağı Anlamak, Türkiye’nin geleceğine ışık tutuyor.

Anahtar Kelimeler:
kaygılı köyün çocukları z kuşağı anlamak
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