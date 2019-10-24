Kapan, Türkiye Prömiyerini 7. Boğaziçi Film Festivali’nde Yaptı!

Dünya Prömiyerini 41. Moskova Film Festivali’nde yapan Kapan, kısa filmi Serender’in ardından ilk uzun metrajına imza atan Seyid Çolak’ın ilk uzun metrajlı filmi.

Türkiye Prömiyerini 7. Boğaziçi Film Festivali’nde yapan film, Beyşehir Gölü’ndeki Mada adasında yaşayan beş balıkçının dram, korku ve paranoyanın iç içe geçtiği hikayesini anlatıyor. Aralarından birinin sebepsizce ortadan kaybolması ile yaşadıkları gerilim, vahşi bir kurdun gizemli ortaya çıkışı ve yaşam alanlarını işgal etmeye başlamasıyla birlikte zirve noktasına taşıyan film, kişisel yaralar, korkular ve her insanın içinde “vahşi hayvan”a dair uyarı niteliğinde.

Öncelikle seyircilere geldikleri için teşekkür eden yönetmen Çolak, filmi çekmeye bir dergide gördüğü bir adadan esinlenerek yola çıktığını ifade etti. Bir seyircinin filmdeki uyku meselesine dikkat çekmesi üzerine yönetmen Çolak, uykunun kendisinde masumiyeti temsil ettiğini ve uyurken iyi insanın da kötü insanın da hemen hemen aynı kimliğe büründüğünü ifade etti.

Böyle bir filmin içinde var olduğu için mutlu olduğunu dile getiren başrol oyuncusu Onur Dilber; “Oyunculuk hayatım boyunca sinema sanatını benimseyen ekiplerle birlikte olurum ve böyle filmlerde rol almaya devam ederim” dedi.

Senarist Güven Adıgüzel ise filmin insanın kapana kısılması duygusunu anlattığının altını çizdi. Adıgüzel sözlerine şöyle ifade etti; “İnsan bu tip yerlerde kendini kapana sıkışmış gibi hissediyor ve daha fazla diğer yerlere göre kimlik ediniyor. Buradaki karakterlerin duygularını da ona bağlıyorum. Filimin mesajları arasında “İyilik yapan iyilik bulur, kötülük yapan kötülük bulur”,var. Filmi de umutla bitirmeye çalıştık” dedi.

Gösterimlerin Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında seyircilerin karşısına çıktığı 7. Boğaziçi Film Festivali, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı Sinema Genel Müdürlüğü, Kurumsal İş Ortağı TRT, Global İletişim Ortağı Anadolu Ajansı ve Kurumsal İletişim Ortağı Türk Medya’nın destekleriyle gerçekleşiyor.

Gösterimlerin Atlas, Beyoğlu ve Kadıköy sinemalarında yapıldığı festival,de kısa film gösterimleri için tüm biletler 5 TL, uzun metraj filmler içinse tam biletler 12:00, 14:00 ve 16:30 seansları için 10 TL, 19:30 ve 21:30 seansları için ise 15 TL olarak belirlendi. Öğrenciler için uzun metraj filmlerin biletleri tüm seanslarda 5 TL! Ayrıca festival takipçileri filmler hakkında detaylı bilgiler ile tüm sinema salonlarındaki gösterimleri ve etkinlikleri günlük olarak festivalin yenilenen bogazicifilmfestivali.com internet sitesinden ve sosyal medya hesaplarından takip edilebilirler.

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