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“KAHRAMAN TAVUK UZAYDA” filmi 14 Haziran’da Sinemalarda

Şili’de, günlük yayınlanan çizgi roman kahramanı olarak doğan, ünü tüm Latin Amerika’ya yayılan sevimli tavuk Condorito ve arkadaşlarının maceraları İLK KEZ sinemaya uyarlandı. Condorito’nun maceralarına bu kez uzayın gizemi ve hız kesmeyen aksiyon da eşlik ediyor. Yediden yetmişe herkesin keyifle izleyeceği bu eğlenceli animasyon, “KAHRAMAN TAVUK UZAYDA” ismiyle 14 Haziran’dan itibaren sinemalarda.

“KAHRAMAN TAVUK UZAYDA” filmi 14 Haziran’da Sinemalarda

Şili’de, günlük yayınlanan çizgi roman kahramanı olarak doğan, ünü tüm Latin Amerika’ya yayılan sevimli tavuk Condorito ve arkadaşlarının maceraları İLK KEZ sinemaya uyarlandı. Condorito’nun maceralarına bu kez uzayın gizemi ve hız kesmeyen aksiyon da eşlik ediyor. Yediden yetmişe herkesin keyifle izleyeceği bu eğlenceli animasyon, “KAHRAMAN TAVUK UZAYDA” ismiyle 14 Haziran’dan itibaren sinemalarda.

11 Haziran 2019 Salı 09:28
“KAHRAMAN TAVUK UZAYDA” filmi 14 Haziran’da Sinemalarda

Latin Amerika’nın en ünlü çizgi roman kahramanının maceraları ilk kez sinemaya uyarlandı. Pepo olarak da bilinen Şilili karikatürist Rene Rios tarafından 1949 yılından itibaren günlük olarak çizilen, hayali bir kasabada yaşayan sevimli tavuk Condorito ile arkadaşlarının maceraları o kadar sevildi ve popüler oldu ki, yıllar içinde ünü tüm Latin Amerika’ya yayıldı.

Nazik, sadık, arkadaş canlısı, zeki tavuk Condorito, aynı evde yaşadığı teknolojisi delisi yeğeni Cone, Condorito’nun ebedi sevgilisi Yayita, kızının daha iyilerine layık olduğunu düşünen anne Tremebunda, kasabanın birbirinden farklı özelliklere sahip iyiliksever halkı ve Yayita’yı kimselere kaptırmak istemeyen Cortisona... Bu denkleme uzaylılar da eklenerek neşeli ve aksiyon dolu bir macerayla beyazperdeye taşındı. Önce Amerika’da vizyona giren film, 14 Haziran’dan itibaren CGV Mars Dağıtım aracılığıyla tüm Türkiye’de sinemalarda.

Bu Uzay Macerasını Büyük Küçük Herkes Neşeyle İzleyecek

Uzaylı Molosco, beklenmedik bir anda Condorito’nun oturma odasında belirir ve ondan binlerce yıl önce kaybolan “sınırsız güç tılsımı”nı bulmasını ister. Bunu bir şaka zanneden Condorito, kendisinden hiç hoşlanmayan müstakbel kayınvalidesini uzaya götürmesi karşılığında teklifi kabul eder. Ancak bilmediği bir şey vardır, Molosco o tılsımla dünyayı yok etmek istemektedir ve böylece macera başlar. Condorito ve Cone; Tremebunda’yı, tılsımı, dünyayı kurtarmak, en önemlisi Cortisona tarafından aklı çelinen gerçek aşkı Yayita’nın kalbini geri kazanmak için uzayda zamanla yarıştığı, aksiyon dolu bir maceraya atılır.

Türkçe dublajlı olarak yayınlanacak “Kahraman Tavuk Uzayda”, okulların tatile girdiği 14 Haziran Cuma gününden itibaren ailecek izlenebilecek komedi ve aksiyonun harmanlandığı eğlenceli bir seyirlik sunuyor.

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