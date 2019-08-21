James Bond'un yeni filminin adı belli oldu: No Time to Die

007 serisinin yaklaşan yeni filmi ile ilgili aytıntılar belli oldu. Bond karakterinde bir kez daha ve 'son kez olmak üzere' aktör Daniel Craig yer alacak.

'No Time to Die', Daniel Craig’in James Bond karakterini canlandırdığı 5. 007 filmi olacak. Ünlü aktör, rolü 2002'de Pierce Brosnan'dan devralmıştı.

İlk James Bond filmi olan 'Casino Royale' 2006'da, 'Quantum of Solace' ise 2008'de vizyona girmişti. Serinin diğer filmleri 'Skyfall' 2012'de, İstanbul'da da sahneleri bulunan 'Spectre' de 2015'te izleyici karşısına çıkmıştı.

'No Time to Die' ise, 2 Nisan 2020'de İngiltere'de, 8 Nisan 2020 tarihinde ise ABD'de vizyona girecek.

Filmin isminin açıklandığı ilk fragman ise YouTube'da yayınandı.

Filmin isminin açıklandığı ilk fragman ise YouTube'da yayınandı.

Filmde, Ralph Fiennes 'M' karakteriyle dönüş yaparken, Naomie Harris de Eve Moneypenny rolünü tekrarlayacak.

Captain Marvel filminden tanınan Lashana Lynch de, filmdeki 'Nomi' karakterine hayat verecek.

Filmde ise, aktif görevden çekilerek Jamaika'da sakin bir yaşam sürmekte olan James Bond'un CIA'den eski arkadaşı Felix Leiter'ın (Jeffrey Wright) kendisinden yardım istemesi üzerine yeniden sahalara dönmesi hikayesi işleniyor.

Kaçırılan bir bilim insanını kurtarma görevine çıkan 007, 'beklenenden çok daha tehlikeli ve yeni teknolojiyle donatılmış bir düşmanla' mücadele edecek.

Jamaika'da ve İngiltere'deki Pinewood stüdyolarında çekilen filmde Londra'dan sahneler de yer alıyor.