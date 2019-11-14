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İzzet Keribar’ın sergisi, 23 Kasım’a dek FMV Galeri Işık’ta

Ödüllü Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar’ın ‘Aphrodisias’ın Büyülü Dünyası’ adlı sergisi, FMV Galeri Işık’ta açıldı. Sergi, 23 Kasım’a kadar Galeri Işık’ta ziyaret edilebilecek.

İzzet Keribar’ın sergisi, 23 Kasım’a dek FMV Galeri Işık’ta

Ödüllü Fotoğraf Sanatçısı İzzet Keribar’ın ‘Aphrodisias’ın Büyülü Dünyası’ adlı sergisi, FMV Galeri Işık’ta açıldı. Sergi, 23 Kasım’a kadar Galeri Işık’ta ziyaret edilebilecek.

14 Kasım 2019 Perşembe 09:57
İzzet Keribar’ın sergisi, 23 Kasım’a dek FMV Galeri Işık’ta

İZZET Keribar’ın Aphrodisias’ın Büyülü Dünyası’ isimli sergisinin açılışına Geyre Vakfı’ndan, Yapı Kredi Kültür Sanat Yayıncılık’tan ve sanat dünyasından önemli isimler katıldı. IFSAK'ın onur üyesi olan İzzet Keribar’ın Türkiye ve dünya fotoğrafları arşivi, alanında en önemli fotoğraf arşivlerinden biri olarak öne çıkmaktadır. 1982 yılından itibaren, yurt içinde ve yurt dışında çok sayıda kişisel fotoğraf sergisi ve dia gösterisi gerçekleştiren Keribar, aynı zamandafotoğraf kurslarında hocalık yapmakta ve özel photoshop dersleri vermektedir. İzzet Keribar, fotoğrafçılığı profesyonel bir meslek olarak yürütmenin yanı sıra, Türkiye’de fotoğraf sanatının gelişmesi adına çok önemli çalışmalar da yapmaktadır.

KPSSCAFE.COM.TR | ANKARA

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