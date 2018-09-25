İşte Türkiye'nin En Güzel Kızı!..

Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi belli oldu. Türkiye'nin en güzel 20 kızının finale kaldığı yarışmada kazanan Şevval Şahin oldu.

Bu yıl Hilton Hotel'de düzenlenen Miss Turkey 2018 güzellik yarışmasının birincisi belirlendi. Miss Turkey 2018 yarışmasını 1999 doğumlu Şevval Şahin kazandı.

Miss Turkey World 2018 güzeli Şevval Şahin olurken, Miss Turkey Universe 2018 Tara Madelein De Vries ve Miss Turkey Supranational 2018 de Roda Irmak Kalkan oldu.

ŞEVVAL ŞAHİN KİMDİR?

Halihazırda mankenlik yapan Sevval Şahin, 1999 İstanbul doğumludur. Üniversite eğitimini University Of East London'da alan Sevval Şahin, Fashion Marketing bölümünün 1. sınıf öğrencisidir.

Kaynaklar; Hürriyet

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