İstanbul Art Show’un Bu Yılki Teması: Post-truth Çağında Sanat!

20 -22 Aralık tarihleri arasında yapılacak ve birçok farklı tarzda sanat eserini bünyesinde barındıracak olan disiplinler arası fuar, İstanbul Hilton Kongre ve Sergi Merkezi’nde düzenlenecek. Bu yıl ikinci kez düzenlenecek olan fuarın teması hakkında bilgi veren İstanbul Art Show Sanat Direktörü Yalın Alpay şöyle konuştu:“ Bu yıl temamızı, “Hakikat Askıda: Post-truth Çağında Sanat” olarak belirledik. Postmodern dünyanın son kavramı post-truth, kamuoyu oluşturmada duyguların ve kişisel inançların, nesnel olgulardan daha etkili olması anlamına geliyor. Sahtenin gerçekle bağlantısını tümüyle kopararak, gerçekliği taklit etmeye dahi tenezzül etmeden, kendi kendisinden başka hiçbir şeye gönderme yapmadığı bu yeni "hakikat" inşasında sanal olan, gerçek dünyayı yutuyor. Entelektüel zihinsel faaliyetler yerlerini, irrasyonel ve duygusal kışkırtıcı pratiklere bırakıyor. Tarihte beş yüz yıllık bir modernizm parantezinin kapandığı, dev bir kırılmanın yaşanması, ekonomi, siyaset, kültür alanları bir yana, en büyük dönüşümlerden birisini sanatta gerçekleştiriyor. İstanbul Art Show, bu yıl, post-truth çağının sanatı nasıl dönüştüreceğine dikkat çekiyor, hakikatin askıya alındığı bir dünyada sanatın ve sanatçının rolünün ne olacağını tartışmaya açıyor.”

Fuar süresince gerçekleştirilecek Art Talks (Sanat Sohbetleri) etkinliklerine, Selim İleri, Mario Levi, Nedim Gürsel, Bedri Baykam, Ergin İnan, Ekrem Kahraman, Emin Alper, İlker Canikligil, Durmuş Akbulut, Prof. Dr. Uğur Batı, Prof. Dr. Aylin Seçkin, Doç. Dr. Ardan Ergüven konuşmacı olarak katılıyor.

Altınbaş Holding Ana Sponsorluğunda gerçekleşecek olan İstanbul Art Show’da, Türk sanatına katkı yapan sanatçılar için bir ödül töreni gerçekleştirilecek ve Seçici Kurul tarafından belirlenen isimlere ödülleri takdim edilecek.

İran Sanatına Ayrı Bir Bölüm Ayrılıyor

Bu yıl fuarda, İran sanatına ayrı bir bölüm ayrılıyor. İran’ın en iyi sanat galerileri, sanat yazarları, ünlü koleksiyonerleri ve küratörleri üç gün boyunca İstanbul Art Show’da Türk sanat dünyasıyla bir araya gelmeyi hedefliyor.

Türkiye ve dünyadan sanatçıların katılımıyla gerçekleşecek olan fuar, birçok galeriyi bir arada bulma imkânı sunuyor. Düzenlenecek canlı performanslar, atölyeler seminerler, paneller, enstalasyonlar ile çağdaş sanatın sınırlarını, ziyaretçilerin beğenisine sunuyor. TG Expo tarafından düzenlenen, İstanbul Art Show’un danışma kurulunda, Prof. Devrim Erbil, Prof. Dr. Emre Alkin, Prof Dr. Aylin Seçkin, Prof. Dr. Ahmet Kasım Han, Doç. Dr. Ece Ceyhan Baba, Doç. Dr. Hikmet Şahin ve Dr. Fatoş Altınbaş yer alıyor. Seçici kurulunda ise Fransız Resim Eksperi Marc Ottavi, Uluslararası Sanat Eleştirmenleri Derneği Türkiye Başkanı Dr. Fırat Arapoğlu, Şekerbank Açıkekran Yeni Medya Sanatları Galerisi Direktörü Dr. Kumru Eren, İran Galeriler Birliği Başkanı Lili Golestan, ve Sanatçı Hanefi Yeter bulunuyor.

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