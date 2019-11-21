Işık enstalasyon sergisi, kadınlara yönelik şiddete karşı ‘KaranlığıAydınlat’acak

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) tarafından Ankara Büyükşehir Belediyesi, Çankaya Belediyesi ve İsveç Büyükelçiliği ortaklığında gerçekleştirilen ‘Karanlığı Aydınlat’ ışık enstalasyon sergisi, kadınların maruz bırakıldığı şiddetin farklı biçimlerini ışık tasarımlarıyla anlatacak. Eş Küratörlüğünü Ekin Kılıç ve Fırat Engin’in üstlendiği sergi, Ankara’nın Çankaya ilçesinde bulunan Seğmenler Parkında, 25 Kasım – 10 Aralık tarihleri arasında ziyaretçilerini bekliyor.

Şiddeti ışıkla anlatan çağdaş bir sergi

Seğmenler Parkının çeşitli ışık enstalasyonlarıyla düzenlenmesi ile oluşturulacak olan sergi, fiziksel şiddet, ekonomik şiddet, kadın cinayetleri ve aile içi şiddet olmak üzere kadınların maruz kaldığı şiddet türlerine dikkat çekiyor. Çağdaş sanat alanında usta 12 sanatçının sergileyeceği 10 eser parkta belirlenen bir patika üzerinde ziyaretçilerle buluşacak. Neon, led, spot ve ampul gibi malzemelerin parkın doğal dokusu ile buluşacağı sergide yer alan sanatçılar ise şöyle: Aykut Öz, Ece Kibaroğlu, Ecem Dilan Köse, Efe Alpay, Ekin Kılıç, Emre Okçuer, Erhan Tunalı, Esra Koruç, Fırat Engin, Hazal Ünsal, Oğuz Akın ve Zeynep Üçöz. Türkiye’de kamusal alanda gerçekleşecek olan ilk açık hava ışık enstalasyon sergisi olma özelliğini taşıyan “Karanlığı Aydınlat”, 25 Kasım - 10 Aralık tarihleri, 17:00 – 23:00 saatleri arasında ziyaret edilebilecek.

Serginin açılışı 25 Kasım’da Seğmenler Parkında

Serginin açılışı 25 Kasım Pazartesi günü Seğmenler Parkında Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Çankaya Belediye Başkanı Alper Taşdelen, ilçe belediye başkanları, İsveç Büyükelçisi Annika Molin Hellgren ve UN Women Türkiye Ülke Direktörü Asya Varbanova’nın katılacağı bir törenle yapılacak.

#KaranlığıAydınlat #Ateşböcekleri

Karanlığı Aydınlat sergisi ile başlayacak olan 16 Günlük Aktivizm – Kadına Yönelik Şiddeti Sona Erdirmek için Birleşin Kampanyası bu sene, kadınların kamusal alanda maruz kaldığı şiddete dikkat çekiyor. Her sene 25 Kasım – 10 Aralık tarihleri arasında, BM Kadın Birimi öncülüğünde yürütülen 16 Günlük Aktivizm bu sene, sokakları kadınlar için daha güvenli ve şiddetten arındırılmış hale getirmeye odaklanıyor. Tüm kadın ve erkekleri harekete geçmeye davet eden kampanya, geceleri etrafına ışık veren ateş böceklerini kampanyanın sembolü olarak kullanıyor. BM Kadın Birimi, 16 günlük aktivizm kampanyası boyunca herkesi sosyal medya hesaplarından #ateşböcekleri ve #karanlığıaydınlat etiketleriyle kampanyaya destek olmaya çağırıyor.

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