İmamoğlu Kampanyasının Perde Arkasını Anlatan Kahramanın Yolculuğu Kitabı Çıktı

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı’na aday olduğu dönemden itibaren Ekrem İmamoğlu’nun 3 seçim kampanyasının direktörlüğünü üstlenen Necati Özkan, bu kitabında tarihi zaferin perde arkasını, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na giden yolda yaşanan tüm bilinmeyenleri anlatıyor.

Siyasi iletişimin önemli isimlerinden strateji uzmanı Necati Özkan, Kahramanın Yolculuğu’nda, İstanbul'da bile çok az bilinen genç bir adamın, tüm Türkiye tarafından tanınarak geniş kitlelerin umudu haline gelmesini, sıfır hatayla hayata geçirilen ilham verici kampanyasını ve 3 ay arayla yapılan iki seçimden galip çıkmasının tüm öyküsünü okuyucuyla paylaşıyor. Kahramanın Yolculuğu’nun içeriği kitabın arka kapağında şöyle anlatılıyor:

“Çoğunlukla gerçek kişi ve olaylara dayanan, büyük kahramanlıklar içeren, insana ve hayata dair derin ve değerli mesajlar içermesi nedeniyle kuşaktan kuşağa aktarılan, tarihsel öneme sahip, büyük anlatılar... Efsaneler kabaca böyle tanımlanabilir.

Onca güzelliğinin yanı sıra sayısız efsaneye de ev sahipliği yapmış olan İstanbul, 2019 yerel seçimleri sırasında yeni bir efsanenin doğuşuna tanıklık etti: Ekrem İmamoğlu.

Kahramanımız, İstanbul'u 25, Türkiye'yi 17 yıldır yönetmekte olan, tüm devlet kurumları ve medya üzerinde ağır ve aşırı bir hakimiyete sahip iktidarı ve onun bakanlık, başbakanlık, meclis başkanlığı yapmış adayını üst üste iki kere yendi.

Bu yeni nesil liderlik ve siyaset anlayışının zaferiydi.

31 Mart seçimlerinin bütünüyle meşru sonuçlarını tanımayanların yaptıklarını içlerine sindiremeyen milyonlar, İmamoğlu'nda kendi vicdanlarının ve adalet duygularının ifadesini buldular. "Hak yemem, hakkımı da yedirmem" diyerek çok sakin, çok güçlü, çok kararlı ama hep zarif ve nazik bir duruş sergileyen bu genç adamda kendilerini ve tabiri caizse kahramanlarını gördüler.

Kahramanın Yolculuğu'nda, İstanbul'un ve Türkiye'nin geleceğini etkileyecek ölçekte sonuçlar yaratacağı şimdiden görülen o olağanüstü altı ay, sürecin her aşamasını kahramanla birlikte yaşayan, İmamoğlu Kampanyası’nın direktörü Necati Özkan tarafından anlatılıyor.”

NECATİ ÖZKAN KİMDİR?

Kara Harb Okulu ve Ankara Hukuk Fakültesi'nde okudu, ODTÜ İşletme Bölümü’nde MBA eğitimi aldı. 1985'de Öykü Ajansı kurdu. Liderlere, adaylara ve partilere iletişim danışmanlığı yaptı.

2009'da Kemal Kılıçdaroğlu'nun İBB adaylık kampanyasını, 2014'te CHP'nin yerel seçim kampanyalarını, 2014 ve 2019'da Ekrem İmamoğlu'nun seçim kampanyalarını yönetti.

2010’da 10 kişilik “Dünya Rüya Takımı”na seçildi. Aynı yıl Aristotle uluslararası siyasi iletişim büyük ödülünü kazandı. 2012- 2015 arasında Dialogue International’in Global Başkanlığı, 2014 - 2016 arasında Avrupa Siyasi Danışmanlar Derneği (EAPC) Başkanlığını üstlendi.

Türkiye tanıtım kampanyasıyla kazandığı 2 Adrian Ödülü ve seçim kampanyalarıyla kazandığı, 11 Pollie, 5 Reed, 11 Golden Eagle Ödülü, 17 Polaris Ödülü ve 7 Felis Ödülü dahil olmak üzere ulusal ve uluslararası alanda 60’dan fazla ödüle sahip. 2017'da Washington merkezli Compol dergisi tarafından strateji danışmanlık alanında dünyanın en etkili 100 iletişim profesyoneli arasında gösterildi.

Özkan, 2015 -2016 de Radikal gazetesinde köşe yazarlığı yaptı. Halen İstanbul Bilgi Üniversitesi Marka Okulu'nda "Strateji" dersleri veriyor. Uluslararası Siyasi Danışmanlar Derneği (IAPC)'nin yönetim kurulu üyesi olarak görev yapıyor.

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