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İçinden Tren Geçmeyen Gar: Haydarpaşa

Haydarpaşa Garı’nın tren yolculuklarına kapatılmasının ardından yaşanan 3 yıllık süreci fotoğraflayan Hatice Ezgi Özçelik'in "İçinden Tren Geçmeyen Gar - Haydarpaşa" adlı fotoğraf sergisi 26 Ekim- 1 Kasım tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

İçinden Tren Geçmeyen Gar: Haydarpaşa

Haydarpaşa Garı’nın tren yolculuklarına kapatılmasının ardından yaşanan 3 yıllık süreci fotoğraflayan Hatice Ezgi Özçelik'in "İçinden Tren Geçmeyen Gar - Haydarpaşa" adlı fotoğraf sergisi 26 Ekim- 1 Kasım tarihleri arasında Kadıköy Belediyesi Barış Manço Kültür Merkezi'nde ziyaretçilerini bekliyor.

24 Ekim 2019 Perşembe 09:18
İçinden Tren Geçmeyen Gar: Haydarpaşa

Kadıköy’ün en önemli kültürel mirası olan Haydarpaşa Garı’nı fotoğraflayan Hatice Ezgi Özçelik’in sergisinde Gar’ın tren seyahatlerine kapatılmasından bu yana geçen üç yıllık süreç yer alıyor. 20 fotoğraftan oluşan sergide,Haydarpaşa Gar binasının yanı sıra endüstriyel mirasın parçaları olan diğer yapıların fotoğrafları, atıllaştırılan Haydarpaşa Gar sahasının fotoğrafları da yer alıyor.

“İÇİNDEN TREN GEÇMEYEN GAR ARTIK BURASI”

“İçinden Tren Geçmeyen Gar-Haydarpaşa” adının bir vatandaşla olan diyaloğundan kaynaklandığını anlatan Özçelik, “Haydarpaşa’yı çekerken biri yanıma yaklaşıp, ‘Niye çekiyorsun ki, içinden tren geçmeyen gar artık burası’ dedi. Bu ifade beni çok etkiledi, serginin adı da buradan geliyor.” şeklinde konuştu. Gara yönelik belirsizliğin kendisini üzdüğünü söyleyen Özçelik “Gar restorasyonu tamamlandıktan sonra yeniden gar olarak kullanılacağı söyleniyor ama belirsizlik hala sürüyor.” dedi. Serginin projesinin ilk etabı olduğunu belirten Özçelik, garın yeniden asli işlevine döndükten sonra belgelemeye devam edeceğini söyledi. "İçinden Tren Geçmeyen Gar - Haydarpaşa" sergisi 18 Nisan 2020’de Beyoğlu’nda İFSAK Galeri’de de sergilenecek.

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içinden tren geçmeyen gar haydarpaşa
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