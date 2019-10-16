Harbiye’de Tek Yürek!

Harbiye’yi dolduran sevenlerini “İlk Adımı Sen At” şarkısıyla karşılayan Doğulu, Kerki Solfej’in düzenlediği konserde yaklaşık iki saat sahnede kaldı. Usta isimlerden oluşan 26 kişilik orkestrası eşliğinde en sevilen şarkılarının yanı sıra duygusal şarkılarını da seslendirdi.

Kenan Doğulu Harbiye sahnesine, enstrüman kullanmadan sadece insan sesiyle müzik yapan 9 kişilik “On’lar A Capella” grubu konuk oldu. Doğulu, konserde barkovizyona yansıttığı dev Türk bayrağı önünde O’nlar A Capella grubu ile 10. Yıl Marşı’nı söyledi. Marşa açıkhavayı dolduran binlerce kişi hep bir ağızdan eşlik etti.

“Şarkılar Susmamalı”

Kenan Doğulu Harbiye konserinde “Tek dileğim; insanlığın tek yürek olup, birlik içerisinde hareket edebilmesidir. Herkesin birbirine hoşgörü, empati ve sevgiyle; doğaya, insanlara ve tüm canlılara özenle yaklaştığı bir dünya düşlüyorum. Elbette güzel günler yakındadır ve umut her zaman yanı başımızda nöbettedir. Gülümsemeye çalışmak, birbirimize iyi gelmek ve birbirimizin yaralarını iyileştirmeye çalışmak gerekir. Böyle zorlu zamanlarda evlerimize kapanıp hayatın akışını tümden değiştirmemizin moral olarak hiçbirimize iyi gelmeyeceğini düşünenlerdenim. Üzüntümüz, kaygılarımız sonsuz ama şarkılar susmamalı.” dedi.

‘BİZİMDİR’ şarkısını ilk kez seslendirdi

Sözü ve bestesi Kenan Doğulu ile Bora Uzer’e, düzenlemesi ise Bora Uzer’e ait olan ‘Bizimdir’ şarkısını ilk kez Harbiye konserinde seslendiren Doğulu, şarkıda yaşadığımız zor zamanlara dikkat çekerek, bu zorlukların ancak birlikle aşılacağının mesajı verdi.

Kenan Doğulu yaptığı konuşma ile dakikalarca alkışlandı. Konserden elde edilen gelir Türk Silahlı Kuvvetleri Mehmetçik Vakfı'na aktarıldı.

Şarkı Sözleri;

BİZİMDİR

HİÇ KOLAY DEĞİL

DÜNYA NE HALE GELDİ BAK

HER YERDE HÜZÜN VAR

KORKMAMAK ÇOK ZOR

HER ACI YÜREĞİNİ KANATIR

TÜRLÜ TÜRLÜ HİKAYE

İSYAN KEMİĞE DAYANDI

ZAMAN BİRLEŞME ZAMANI

HAKSIZ MIYIM?

ORADA BİR KÜÇÜK KIRIK KAYIP KALP

O KALP BİZİMDİR

ORADA YIKIK DÖKÜK BİR KÖY UZAKTA

O KÖY BİZİMDİR

HİÇ KOLAY DEĞİL

İNSAN NE HALE GELDİ BAK

HER YERDE KAVGA VAR

KIRILMAMAK ÇOK ZOR

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