Hakan: Muhafız Netflix'in ilk Türk Dizisi Uzun Fragman Yayınlandı

Çevrimiçi film ve dizi platformu olan Netflix’in ilk Türk dizisi olma özelliğini taşıyan başrolünde Çağatay Ulusoy'un oynadığı Hakan: Muhafız'ın ilk uzun fragmanı yayınlandı.

Hakan: Muhafız, tüm dünyada aynı anda The Protector ismiyle yayına girecek. Özellikle Türkiye'deki Netflix kullanıcılarının büyük bir heyecanla beklediği bir yapım olarak dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Dizinin ilk uzun fragmanı ise bugün yayınlandı.

Can Evrenol'un yönetmenliğini üstlendiği, Çağatay Ulusoy'un başrolünde yer aldığı yapımın ne zaman yayınlanacağı da merak konusuydu. Evrenol'un Twitter'ı üzerinden onayladığı üzere, Netflix Türkiye'nin şehre astığı karanlık afişler, dizinin yayımlanacağı tarihi işaret ediyor. Afişlere göre dizi 14 Aralık 2018 tarihinde yayında olacak.

Geçen ay ilk tanıtım arayüzünü paylaşan dizi yapım, ilginç bir kahramanlık öyküsünü anlatıyor. Netflix tarafından paylaşılan özet ise şu şekilde: "Hakan'ın sıradan devam eden hayatı, İstanbul'u korumakla yükümlü, gizli ve kadim bir zümreye bağlı olduğunu öğrendiğinde birden altüst olmuştur. Yaşadığı şehir, Ölümsüzler'in tehdidi altındadır. Hakan şehri nasıl koruyacağını hızlıca öğrenmek zorundadır. Fakat, hazırlıksız yakalandığı bu görevi üstlenmeyi reddetmektedir. Hakan, Son Muhafız olarak kaderinin gerektirdiğini yerine getirebilecek mi? Tılsımlı bir yadigâr tarafından kendisine mistik güçler verilen genç bir adam, karanlık güçlerle savaşmak ve geçmişindeki bir gizemi çözmek üzere bir yolculuğa çıkar."

Çağatay Ulusoy'a Hazar Ergüçlü, Ayça Ayşin Turan, Mehmet Kurtuluş ve Okan Yalabık eşlik ediyor.

İşte ilk uzun fragman;

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