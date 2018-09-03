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Hababam Sınıfı'na oyuncu aranıyor (İlanla başvuru)

2019 yılında vizyona girmesi planlanan yeni Hababam Sınıfı sinema filminin öğrenci kadrosu, 1974 yılındaki çekilen ilk Hababam Sınıfı filminde olduğu gibi yine ilanla bulunacak.

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Hababam Sınıfı'na oyuncu aranıyor (İlanla başvuru)

2019 yılında vizyona girmesi planlanan yeni Hababam Sınıfı sinema filminin öğrenci kadrosu, 1974 yılındaki çekilen ilk Hababam Sınıfı filminde olduğu gibi yine ilanla bulunacak.

03 Eylül 2018 Pazartesi 19:35
Hababam Sınıfı'na oyuncu aranıyor (İlanla başvuru)

2019 yılında vizyona girmesi planlanan yeni Hababam Sınıfı sinema filminin öğrenci kadrosu, 1974 yılındaki çekilen ilk Hababam Sınıfı filminde olduğu gibi yine ilanla bulunacak.

Rıfat Ilgaz'ın Hababm Sınıfı isimli eserinden beyaz perdeye uyarlanan ve 1975 yılında Ertem Eğilmez'in yönetmenliğinde ilk kez beyaz perdeye aktarılan Hababam Sınıfı yeniden çekilecek.

Senaryosu Evren Erdoğan ve Ayşe Balıbey tarafından ortaya çıkarılan yeni Hababam Sınıfı'nın yönetmenlik koltuğunda ise Doğa Can Anafarta olacak.

Hann Media'nın yapımcılığını üstlendiği filmin ön hazırlık süreci tamamlandı. Hababam Sınıfı sınıfı için yüksek bir bütçe ayrılacak.

Çekimleri 6 haftada gibi bir sürede tamamlanması ve 2019 yılının ilk çeyreğinde vizyona girmesi planlanan filmin öğrenci kadrosu, 1974 yılındaki ilk filmde olduğu gibi yine ilanla bulunacak.

Oyuncu başvuruları bu hafta başlayacak Hababam Sınıfı'nın ilanları bu kez internetten verilecek.

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Son Güncelleme: 03.09.2018 20:58
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