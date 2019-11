Genç Şarkıcı Onur Mete İle Özel Röportaj: " Youtube'a Ağırlık Vereceğiz"

4 ay önce ‘Nazlanma’ adlı cover şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkan Onur Mete, Mavişehir Dergisi’nden genç gazeteci İsmail Gökgez’le yüz yüze röportaj yaptı. Kadıköy’de bir araya gelen ikili uzun uzun sohbet etti. Onur Mete, özel hayatına ve müzik yaşamına dair birçok soruyu içtenlikle cevapladı.

‘Elif Kaya, Murat Boz, Funda Arar, Tuğba Yurt gibi meslektaşlarınız Youtube akustik projelerine ağırlık verirken sizin aklınızda var mı akustik performanslar?’ sorusuna “Konserlerimiz yoğun bir şekilde devam ediyor ama Youtube için ilk boşluğumuzda bir performans kaydedeceğiz. Tahminimce yılbaşından sonra olur” dedi.

‘Rap bir hayli gündemde. Siz düşünür müsünüz rap söylemeyi?’ sorusuna “Güzel bir konu, güzel bir mesaj ve iyi bir altyapı ile her tür müziğe kapım açık. Söylerim ama yakışır mı ya da rap şarkı yapar mıyım? Zor. :) Çok incelik isteyen zor bir mevzu rap şarkı yazmak... Kolay bir kıyafet değil giymesi. Bir de tuttu diye zorlamak, mış gibi yapmak en son isteyeceğim şey müzikte. İçimden gelirse belki bir gün...” cevabını verdi.

‘Müzikte mekanın sahibi tartışmaları sürüyor. Kimisi kendisini mekanın sahibi ilan ediyor kimisi de müziğin Kleopatrası. Sizce mekanın sahibi kimdir?’ sorusuna “Bu Senin Şarkın ve 'Nazlanma'dan sonra bana da kral geri döndü yakıştırmaları yapıldı. İnsanı gülümsetiyor ama bir de gerçekler var. Kimse mekanın sahibi değil. Tüm kalbimle söylüyorum kral ve kraliçe ya da mekanın sahibi daima dinleyicimiz, sevenlerimizdir. Seyircinin gelmediği mekan sahipsiz kalır, kimse çıkıp şovunu yapamaz ya da şarkısını söyleyemez. Bizler onların sevgisine ilgisine alkışına layık olmaya çalışan elçiler olarak güzel şeyler üretelim yeter. O zaman her şey çok güzel olur!” cevabını verirken

‘Çocuk düşünmüyor musunuz?’ sorusuna ise “Valla Aycan’la benden ne çıkacak merak etmiyor değilim.(Gülüyor) Şu an planlarımız arasında yok. İkimizde işlerimizle o kadar yoğunuz ki birbirimizi göremiyoruz. Ancak uyumadan uyumaya. Aycan 1 senedir kendi firmasını kurdu. E kendi firması olunca da işin her kısmıyla ilgilenmek istiyor. Sürekli şehir dışına çıkıyor, ben de konserlere gidiyorum. Çok istiyoruz. Allah izin verir işlerimizi de yoluna koyup kendimize vakit ayırabilirsek inşallah. Çünkü çocuk büyük sorumluluk. Her şeyiyle ilgilenmek gerekiyor. Gözünü açtığında anne babasının suratına bakamayacaksa çocuk yapmanın alemi yok. Hele ki ilk 5-6 yaş çok önemli, karakter oluşuyor. Kısmet diyelim.” yanıtını verdi.

Gökgez, hayranı olduğu Ajda Pekkan’ı, Onur Mete’ye sorduğunda ise şu cevabı aldı: “Tanışıklığım var kendisiyle. Şehrazat’ın 30’uncu Sanat Yılı Kutlaması’nda aynı sahneyi paylaşmışlığım vardır. Ajda Hanım’ı tarif etmek için kelime bulmak zor. Bir insan bu kadar sene her sabah spor her sabah ses egzersizi yapar mı? İnsanlardan bu kadar ayrılıp kalabalıklar içinde yalnız kalıp yine de o sahneye çıktığında parlamak bence bir mucize. Ajda Hanım zamansız bir efsane! Bu kadar yüksek bir marka olup hiç abuk subuk magazin haberlerinin içinde görmedim. Hepimizin örnek alması gereken o kadar çok şeyi var ki…”

Pahalı hediyeleri sever misiniz? sorusuna “Bence hediyenin pahalısı ucuzu olmaz. Ama zarif, incelikli, anlamlı ya da bir esprili durumu olmalı hediyenin alırken de verirken de diye düşünüyorum.”

derken Mete, merak edilen yeni projelerini şu sözlerle dile getirdi: “Şu an Şehrazat tribüte albümünde yorumlayacağım şarkıyı hazırlıyoruz. Yeni şarkılar da yaptım. En yakın zamanda sıfır şarkı bir single daha yolda.”

Röportaj: İsmail GÖKGEZ

