Gece Sirenleri Sergisi Açıldı!

Folkart Gallery için iki büyük ünitedeki birbirlerinin eserlerinden ilham alıyor, üç yıl önce hazırlamaya başladığı sergi ziyarete açıldı.

Folkart Gallery, yeni, iddialı bir sergiye evini yapmaya başladı. Usta edebiyatının usta, değerli ismi yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri'nin düzyazı serüveninden yansıyanlar ile usta ressamı Ali Kotan'ın, İleri'den esinlendiği eserleri Folkart Gallery'de Gece Sirenleri isimli sergide buluştu. Sergide 85 eser yer alıyor. Folkart Gallery'de açılış açılış töreni İzmir iş dünyasında seçkin davetlileri katıldı.

Açılış töreninde konuşan Folkart Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, “Selim İleri'nin yazı serüveni, Ali Kotan'ın köprübaşı tabloyla dönüştü. Ali Kotan'ın Tabloları imkb Selim İleri'nin sözcükleriyle yeniden hayat BULDU. Birlikte bu kadar değerli bir projeye, ortak imza attıkları için, Selim İleri ve Ali Kotan'a Folkart adına şükranlarımı sunuyorum ”dedi.

SANCAK: “Sanata DESTEĞİMİZ SÜRECEK”

Sancak, “Biz İzmir'in yakınlığını, Akdeniz'in Kültür-Sanat başkentlerinden birinin olabileceğine inanıyoruz. Bu geleceğe katkı verme gayretindeyiz. Onur duyarak taşıdığı 'sanat' kurum yatırım yapıyor. Kurumsal sosyal sorumluluk anlayışının temeline, 'SANATI' yerleştirerek, doğru olanı yapıyor. Vizyonumuz, İzmir'in vizyonuyla bütünleşiyor. Kültür ve Sanata vereceğimiz ciddi içeriklar, hem galerimizle, hem de Folkart Akademi ile sürecek ”diye konuştu.

HIZLAN: “FOLKART GALERİ ÖNCÜLÜK YAPIYOR”

Folkart Galeri Danışma Kurulu Başkanı Gazeteci-Yazar Doğan Hızlan, serginin sanatın iki farklı disiplinini biraraya getirdikine dikkat çekerek, anlattı:

“Folkart Gallery'nin daha önce bu konuda özgün çalışmaların, galerinin kimliğinde önemli bir yer aldığını belirtmeliyim. Folkart Gallery'nin bu tip çalışması hem uluslararası planlama olup hem de öncü çalışmalardır. Aynı zamanda da bu planlama bir galerinin sanat hayatındaki sorumluluklarını da nasıl algıladığını ve bu sorumlulukları nasıl doğruladığını getirdi.

Yazar, senarist ve eleştirmen Selim İleri ise, böyle bir sergide ressamı Ali Kotan ile birlikte orada büyük bir mutluluk duyduğunu söyledi. İzmir'i çok sevdiğini dile getirerek Selim İleri'yi, İzmirlilerin sanata olan ilgisinin geçmişinden günümüze onu zamana dikkat çektiğini belirtti.

Ressam Ali Kotan da, serginin hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti. Sanatın iki farklı dalının aynı çatıdaki buluşma yeri en son ve çok heyecanlandıran noktalardan birisi kaydeden Kotan, Selim İleri ile birlikte bir sergide yer almaktan gurur duyduğunu ifade etti.

BİRİ YAZAR BİRİ RESSAM

Serginin en değerli özelliklerinden biri, Ali Kotan'ın Selim İleri'nin metinlerinden; Selim İleri'nin de Ali Kotan'ın resimlerinden ilham alarak, etkilenmeyle yarattıkları ortak eserler. Tamamen bir Folkart Gallery prodüksiyonu olarak, Proje Direktörü Fahri Özdemir'in yaklaşık 3 yıl önce başlatılan “GECE SİRENLERİ” adlı sergide, sergide, sanatın farklı disiplinlerinde üretimde bulunan Selim İleri ve Ali Kotan'ın geçmişlerinin eserlerine yönelik betimlemeleri yer edildi . 'Gece Sirenleri'adlı sergi, 18 Ekim 2019 tarihinde ziyarete açıldı. İçin Ücretsiz Ziyaret edilebilecek serginin 19 Ocak 2020 Tarihine Kadar açık kalması planlanıyor. Sergi Pazartesi günleri hariç haftanın 6 günü ziyaret edilebilecek.

GALERİNİN 14. SERGİSİ

Folkart Gallery, 14. sergisi olan 'Gece Sirenleri' iki farklı sanat dalının birbiriyle etkileşine ev sahipliği yapıyor. Sanatseverlerin, iki farklı sanat dalının etkileşini uzaklaştırma ve değerlendirme fırsatı bulacağı sergi,, Selim İleri ve Ali Kotan 3 yıl aşıldı. Sergide 85 eser yer alıyor. Ali Kotan'ın resimleri Selim İleri'ye; Selim İleri'nin metinleri ise Ali Kotan'a emanet edildi. İki usta isim, izole edilmiş eserlerde hissettiklerini, gördüklerini, algıladıklarını, kendi sanat dallarında eserleriyle yorumlanırkenttttılar.

Yaz hayatının çok önemli ismi Selim İleri ile resim sanatının usta köpüğü Ali Kotan bu projeyi, 'metin ve imgenin dünya karşısındaki çevre ve hiçlik kavgası' olarak betimliyor.

İyi ve güzelden yana imge ve harflerin tanıklığından oluşan sergi, iki odaklı hayata karşı çıkıyorlarını sergiliyor. İkibaşlıca izleyiciyi bambaşka bir farkındalık çizgisine taşıdığı bu ortak sergi; bir bakıma yaşamda çektiğimiz acılarla yüzleşmemizi de yapabilirsiniz.

Sergi, kalem ve fırçanın ortak dansında, içi içine sığmayan, çoşkulu bir hayal gücünün ortaklaşan yoğunluğunu ve saflığın, temizliğin dünyasını temsil ediyor.

FOLKART GALERİ ZİYARET SAATLERİ

Hafta içi Saat: 10.00-19.00 (Pazartesi hariç. Haftanın 6 günü ziyarete açık)

Hafta sonu Saat: 10.00-18.00

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EDİTÖRE DEĞİL

FOLKART GALERİ SERGİLERİ

Türkiye'nin en büyük sanat galerisi olma unvanı ile 2015 yılında yapılan tarihi Folkart Galeri'de, bugüne kadar 13 ayrı sergi sanatseverlerle buluştu.

1-Ellerin Büyüsü-Prof. Hans Zilch Koleksiyonu

(8 Şubat 2015 - 15 Mart 2015)

2-Bir Hürriyet Türküsü-Çanakkale Savaşları

(18 Mart 2015 - 31 Mayıs 2015)

3-İşçiler-İşçi / Sebastiao Salgado

(1 Ekim 2015 - 29 Kasım 2015)

4-Kara Afrika Sanatı-Hıfzı Topuz Koleksiyonu

(18 Aralık 2015 - 14 Şubat 2016)

5-Kanın Beyaz Sesi-Robert Çapa

(4 Mart - 15 Mayıs 2016)

6-Kan Kırmızı-Adonis / Habip Aydoğdu

(26 Ekim - 25 Aralık 2016)

7-Sevmek Güzel Meslek Reis-Bedri Rahmi Eyüboğlu Retrospektif Sergisi

(13 Ocak - 12 Mart 2017)

8-Türk Resminin Köşe Taşları

(24 Mart - 28 Mayıs 2017)

9-Varlığın Yeniden İnşası-Jorge Marin

(13 Ekim 2017 - 20 Mayıs 2018 / Süre uzatımı 20 Eylül 2018)

10-Dizelerin Renkleri

(13 Ekim - 10 Aralık 2017)

11-Suskun Bakışın Aykırı Çığlığı-Chema Madoz

(22 Aralık 2017 - 25 Şubat 2018)

12-Düşsel Detaylar-İvan Marchuk

(9 Mart - 20 Mayıs 2018)

13-BÜYÜK DAHİ / Gazi Mustafa Kemal

(19 Ekim 2018 - 26 Mayıs 2019)

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