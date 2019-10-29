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Frankfurt Türk Filmleri Festivali’nde “Kapı” Açıldı

Türkiye’den T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu ile Almanya’dan Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı ,Frankfurt Anakent Belediyesine bağlı Kültür Dairesi ile Şehircilik ve Pazarlama dairesi, Filmhaus Frankfurt ve sponsorlarımızın desteği, Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından ve TÜRSAK Vakfı Türkiye proje ortaklığı ile Hüseyin Sıtkı başkanlığında TÜRSAK Vakfı iş birliği ile Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından düzenlenen, 19.Türk Film Festivali | International / Frankfurt/M.’nde “Kapı” filmini Almanya Galası gerçekleşti.

Frankfurt Türk Filmleri Festivali’nde “Kapı” Açıldı

Türkiye’den T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu ile Almanya’dan Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı ,Frankfurt Anakent Belediyesine bağlı Kültür Dairesi ile Şehircilik ve Pazarlama dairesi, Filmhaus Frankfurt ve sponsorlarımızın desteği, Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından ve TÜRSAK Vakfı Türkiye proje ortaklığı ile Hüseyin Sıtkı başkanlığında TÜRSAK Vakfı iş birliği ile Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından düzenlenen, 19.Türk Film Festivali | International / Frankfurt/M.’nde “Kapı” filmini Almanya Galası gerçekleşti.

29 Ekim 2019 Salı 13:14
Frankfurt Türk Filmleri Festivali’nde “Kapı” Açıldı

Açılış filmini izleyenler arasında Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Frankfurt Belediye Başkan Yardımcısı Uwe Becker,Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı Müsteşarı Ayşe Asar, Eğitim ve Uyum Dazire Başkanı Silvia Werder, Festival Başkanı Hüseyin Sıtkı vardı.

Kadir İnanır'ı 50'nci sanat yılını kutladığı 'Kapı' filmi yönetmen Nihat Durak, senarist ve yapımcı Filiz Durak ile festivalin başrol oyuncularından Timur Acar’ın katılımıyla 28 Ekim Pazartesi Cinestar sinemasında sinemaseverlerle buluştu. Yoğun ilgili ile izlenen filmin gösteriminin ardından film ekibiyle söyleşi gerçekleşti.

Yönetmenliğini Nihat Durak’ın yaptığı başrollerini Kadir İnanır, Vahide Perçin, Timur Acar, Erdal Beşikçioğlu ve Aybüke Pusat’ın paylaştığı film, yirmi beş yıl önce Mardin’den Berlin’e göç eden bir ailenin hikayesini anlatıyor.

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frankfurt türk filmleri festivali nde kapı açıldı
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