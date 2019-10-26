Frankfurt Türk Filmleri Festivali Başlıyor!

Türkiye’den T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Sinema Genel Müdürlüğü, T.C. Frankfurt Başkonsolosluğu ile Almanya’dan Hessen Eyaleti Bilim ve Sanat Bakanlığı ,Frankfurt Anakent Belediyesine bağlı Kültür Dairesi ile Şehircilik ve Pazarlama dairesi, Filmhaus Frankfurt ve sponsorlarımızın desteği, Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından ve TÜRSAK Vakfı Türkiye proje ortaklığı ile Hüseyin Sıtkı başkanlığında TÜRSAK Vakfı iş birliği ile Kültürlerarası Transfer Derneği tarafından düzenlenen, 19.Türk Film Festivali | International / Frankfurt/M.’nin 27 Ekim tarihinde başlıyor.

Onur Ödülleri ve Moğollar Konseri

27 Ekim 1 Kasım tarihleri arasında gerçekleşecek festivalinin açılış gecesi 27 Ekim tarihinde Frankfurt eski opera binasından yapılacak. Sunuculuğunu Hakan Bilgin ve Nadide Kepçe’nin üstlendiği açılış gecesinde 13. kez Yaşam Boyu Onur ve Vefa Ödülleri verilecek. Ödüllerin sonrası ise Moğollar muhteşem bir konser vermeye hazırlanıyor.

Bu yıl 19. Frankfurt Türk Filmleri Festivalinde Onur Ödülü sahipleri; 1979 yılında Altın Portakal Film Festivali En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu Ödülü'ne layık görüldüğü Hazal filminin ardından aynı ödülü 1996 yılında Solgun Bir Sarı Gül filmindeki performansıyla tekrar kazanan, Karanlıktakiler, Vizontele, Kaç Para Kaç, Vizyontele Tuuba, Mutluluk, İz ve Piano Piano Bacaksız gibi filmlerde rol alan usta oyuncu Meral Çetinkaya ile 1974'de sinema dünyasına müzikleriyle can veren, 1978'de"Fırat’ın Cinleri", 1982'de"Kırık bir aşk hikayesi", 1991'de"Gizli yüz" filim müzikleri ile Altın Portakal ödülünü alan, 149 film, 58 dizi ve 10'un üzerinde belgesel müziği yapan usta müzisyen Cahit Berkay olacak.

Vefa Ödüllerini ise Sadri Alışık'ın baş rollerini oynadığı "Turist Ömer" serisi filmlerle büyük bir başarı yakalayan senarist, yönetmen, film yapımcısı, oyuncu, film dağıtımcısı, film müzikçisi, söz yazarı ve besteci Hulki Saner ile erken yaşta aramızdan ayrılan ünlü sinema ve dizi oyuncusu Oya Aydoğan’ın ailelerine takdim edilecek.

Açılış Filmi; “Kapı”

Kadir İnanır'ı 50'nci sanat yılını kutladığı 'Kapı' filmi festivalin 28 Ekim’de açılış filmi olarak başrol oyuncularından Timur Acar’ın katılımıyla sinemaseverlerle buluşacak.

Yönetmenliğini Nihat Durak’ın yaptığı başrollerini Kadir İnanır, Vahide Perçin, Timur Acar, Erdal Beşikçioğlu ve Aybüke Pusat’ın paylaştığı film, yirmi beş yıl önce Mardin’den Berlin’e göç eden bir ailenin hikayesini anlatıyor.

Festivale Yıldız Yağacak!

‘’Bizim İçin Şampiyon” filmi için filmin başrol oyuncularından Ekin Koç festival kapsamında 31 Ekim tarihinde yapılacak iki gala için Frankfurt’ ta olurken, Frankfurt Türk Filmleri Başkanı Hüseyin Sıtkı ve TÜRSAK Vakfı iş birliği ile gerçekleşecek festivalin konukları arasında Meral Çetinkaya, Cahit Berkay, Moğollar yanında Bahar Öztan, Hakan Bilgin, Gurur Aydoğan, Timur Acar, Tolga Tekin, Murat Evgin, Hakan Meriçlier, Hatice Aslan, Asuman Dabak, Nuriye Arı ve Ömer Filikçi gibi ünlü sanatçılarda olacak.

Her geçtiğimiz yıl da daha da güçlenen Frankfurt Türk Filmleri Festivali bu yıl Meral Çetinkaya ve Cahit Berkay’a Yaşam Boyu Başarılı Ödülünü verecek. Moğolların konseri ile başlayacak festivalin açılış filmi Nihat Durak’ın yönettiği Kadir İnanır ve Vahide Perçin’in başrolünü oynadığı ‘’Kapı” filmi olurken, Hulki Saner ve Oya Aydoğan Unutulmayanlar bölümünde anılacak.

Sinema sanatı aracılığıyla Türkiye ve Almanya toplumları arasındaki ekonomik ve kültürel paylaşımı artırmayı ve birlikte yaşam kültürüne katkıda bulunmayı amaçlayan Türk Film Festivali | International / Frankfurt/M. her yıl Türk sinemasının nitelikli örneklerini Almanya'da geniş kitlelerle buluşturuyor.

ALTIN ELMA ÖDÜLLERİ BU YIL 7. KEZ SAHİPLERİNİ BULACAK

Türkiye Jürisinin belirlediği adayların Alman sinemacılardan oluşan jüri tarafından değerlendirilmesinden sonra kazanan sanatçılara ödülleri 19.Türk Film Festivali | International / Frankfurt/M.’ in kapanış töreninde takdim edilecek.

ALMANYA ‘DA YARIŞACAK 11 FİLM

ANONS,

AYDEDE,

BABAMIN KEMİKLERİ,

ÇINAR;

GÜVERCİN,

GÜVERCİN HIRSIZLARI,

HALEF,

İÇERDEKİLER,

KAPAN,

KARDEŞLER

SİBEL