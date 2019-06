Filmini seç, aşkını öğren

Aşk hikayeleri yüz yıllardır binlerce filme konu olmuştur. En çok işlenen ve en sık bilinen tutkulu aşk tipi Eros, filmlerin vazgeçilmez unsurlarından biridir. Ama herkesin hayal ettiği, midede kelebekler uçuşmasına neden olan, aklın başından gittiği aşk tipi dışında başka aşklar da var.

Evlilik amacıyla kurulacak ilişkiler için ilişki danışmanlığı, eşleştirme ve tanıştırma hizmeti veren Commeetment, kurulduğu günden bugüne olan tecrübelerini bir kitapta topladı. Commeetment’ın kurucusu Erhan Erol ve uzman klinik psikolog Gökçe Ünal tarafından yazılan ve A7 Kitap Yayıncılık’tan çıkan Etrafta İnsan Çok Neden Doğru İnsan Yok isimli kitapta aşk tipleri ve bu aşk tiplerinin anlatıldığı filmlere de yer veriliyor. Filmlerde izleyip ah keşke benim de böyle bir ilişkim olsa dediğiniz aşklar mutlaka olmuştur. Hangi filmde hangi tür aşkın işlendiğine beraber bakalım.

Titanik: Eros

Eros, yani tutkulu aşk, genel anlamda bildiğimiz aşk. Fiziksel çekim ve cinsel yakınlık önemli. Bu tür aşıklar, fiziksel tercihlerini net bir şekilde tanımlayabiliyor: “Ben esmerlerden daha çok hoşlanıyorum” ya da “Birlikte olacağım kişinin boyu uzun olmalı” gibi ifadeler kullanmakta zorlanmıyorlar. Tutkulu aşk beraberinde enerjide artış, beslenme ve uyku ihtiyacında azalma, kendini her şeye gücü yetebilirmiş gibi hissetme ve buna bağlı olarak risk davranışlarında bulunmaktan çekinmeme ve dikkat dağınıklığı gibi semptomlar getiriyor. Bu aşkı tanımlayan birçok film var. Bizim tavsiyelerimiz: Titanik ve Moulin Rouge (Kırmızı Değirmen)

Cesaretin Var mı Aşka?: Ludus

Ludus, yani oyun gibi aşkta eğlence ve flört ön planda. Bu aşk stilinde bağlanma düşük, ilişkiler kısa süreli ve çokeşlilik yaygın. Tercih edilen bir ideal yok; oyun oynamanın kendisi doyuma ulaştıran bir süreç. Kendilerini partnerlerine tümü ile açmaz, bağlanmaktan uzak dururlar. Bu aşk stilini anlatan filmler: Jeux d’enfants? (Cesaretin Var mı Aşka?) How to Lose a Guy in 10 Days (Bir Erkek 10 Günde Nasıl Kaybedilir?) ve Cruel Intentions (Seks Oyunları).

Komik Bir Hikaye: Storge

Önceliğin tutku değil de arkadaşlık olduğu aşk tipi Storge. Tutku hayati bir önem taşımıyor, arkadaşlık ve birbirine değer verme, güvende hissetme, güven ve sadakat ön planda. İlişki süresince iniş çıkışlara pek rastlanmıyor. Bu nedenle stres de tartışma da daha az yaşanıyor. Bu aşk stilini anlamak için It’s Kind of a Funny Story (Komik Bir Hikâye) filmi izlenebilir.

V for Vendetta: Agape

Agape olarak bilinen özgeci aşk Eros ve Storge’un karışımı. Eros’tan gelen yoğun duygular, Storge’dan gelen sabır ve kararlılıkla birleşiyor. Koşulsuz şartsız sevme, saf bir güven ve bencillikten arınmış bir aşk duygusudur. Âşık olunan kişinin iyi olması öncelikli olandır; hataları ve kusurlarına rağmen sevilir. Yoğun duyguları sayesinde partnerlerine karşı çekim duyarlar ancak Eros’taki gibi fiziksel belirtiler yaşamazlar. V for Vendetta (Vendetta’nın V’si) filmi bu aşk stilini anlamanızı sağlayacak, özgeci aşk denince ilk akla gelen filmlerden biridir.

Umut Işığım: Mania

Eros ve Ludus’un karışımı olan Mania, tüm aşk stilleri arasında en tehlikeli olarak değerlendirilen aşk stilidir. En çok, yaşayan kişinin kendisini yoruyor. Bu aşk stilini tanımlamak için şu üç kelime kullanılabilir: Kıskançlık, takıntı ve güvensizlik. Kişi kendine güvensizdir ve âşık olduğu kişiyi kaybetme korkusunu çok yoğun bir şekilde yaşar. Silver Linings Playbook (Umut Işığım) filmi sahiplenici aşkın çok iyi anlatıldığı filmlerdendir.

Mr. & Mrs. Smith: Pragma

Storge ile Ludus’un karışımı olan Pragma için tüm aşk stilleri arasında en realist olanı demek mümkün. İlişkide benzerlikler ön planda. Toplumun geleneksel ya da modern oluşuna göre önceliklendirilen benzerlikler farklılık gösterse de, özellikle eğitim düzeyi, ekonomik durum, din ve etnik köken, ortak ilgi alanları gibi alanlarda benzerlik aranır. Ortak değerler sağlanmışsa, ilişki uzun süreli ve güvenlidir. Ciddi tartışmalarla karşılaşılmaz. Mr. & Mrs. Smith (Bay ve Bayan Smith) filmi mantıklı aşkı gösteren temel filmlerden biridir.

Commeetment hakkında

2016 yılında kurulan danışmanlık şirketi Commeetment, özellikle büyük şehirlerde yaşayan insanların evlilik yolunda ciddi ilişki oluşturma sürecinde sıkça yaşadığı zorluk ve belirsizlikleri ortadan kaldırarak, onların hak ettiği kaliteli ilişkiye daha uygun şekilde ulaşmalarını sağlamak amacıyla hizmet vermeye başladı. Sadece evlilik amacıyla kurulacak ilişkiler için ilişki danışmanlığı, eşleştirme ve tanıştırma hizmeti sunan Commeetment, bu hizmeti klinik psikolog, imaj ve stil danışmanı gibi profesyonel uzmanlarla; gizlilik, güvenlik ve mahremiyet prensiplerine uygun olarak, ofislerinde yüz yüze (offline) ve kişiye özel olarak veriyor. Üye kabulü yapılmadan önce tüm başvurular titiz bir eleme sürecinden geçiriliyor. Yaşam boyu danışmanlık programı da bulunan Commeetment, romantik ilişki, evlilik, nitelikli ebeveynlik, kariyer gibi ilişkilerle ilgili pek çok konuda danışmanlık hizmeti sunuyor.

